Dani Alves fait la fête, nouveau scandale

L'ancienne star brésilienne Dani Alves a été libérée de prison lundi après-midi, après avoir obtenu une caution d'un million d'euros, ce qui lui a permis de sortir de prison 14 mois après s'être rendu aux autorités. Alves a été condamné pour viol, mais l'affaire est en appel.

Alves, 40 ans, a quitté la prison lundi et s'est refusé à tout commentaire, mais il s'est rendu directement à son domicile d'Esplugues de Llobregat, où Sport affirme qu'il n'a pas quitté la propriété depuis. Ses passeports espagnol et brésilien lui ont été retirés afin de réduire le risque de fuite.

Des individus cagoulés

Mardi soir, il a cependant vu deux amis qui sont arrivés à la maison avec des cagoules et ont été repérés par les paparazzis. Ces mêmes amis sont restés dans la maison et de la musique a été entendue jusqu'à 5 heures du matin cette nuit-là. Le père d'Alves fêtait son anniversaire dans un restaurant de Barcelone et a poursuivi les festivités dans la maison de l'ancien joueur de Séville et de Barcelone.

Alves a été condamné à 4,5 années de prison pour viol et à verser 150 000 euros de dommages et intérêts à la victime. L'accusation et la victime ont fait appel de la sentence pour obtenir une peine plus longue, tandis que la défense a fait appel pour tenter d'innocenter Alves.