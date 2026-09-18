La cinquième journée du championnat Joy Elite des moins de 21 ans s'ouvre dans un climat d'expectative, après que les quatre premières journées ont révélé une compétition précoce dans laquelle la tête du classement ne semble pas à l'abri d'un changement, en raison de la proximité des points entre un grand nombre de clubs.

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Le duo de Djeddah, Al-Ahli et Al-Ittihad, domine la scène avec 10 points chacun, mais Al-Ahli occupe la première place à la différence de buts, tandis que quatre clubs se situent juste derrière eux avec 9 points, à savoir Al-Hilal, Al-Ettifaq, Al-Fateh et Al-Taawoun, ce qui rend le sommet clairement menacé à chaque nouvelle journée.

Avec cette proximité, la cinquième journée ne semble pas seulement importante pour les leaders, mais aussi pour les clubs qui cherchent à retrouver leur équilibre et à améliorer leur position au classement, au premier rang desquels figurent Al-Nassr et Al-Hazm, compte tenu d'un début qui n'a pas été à la hauteur des espérances de leurs supporters.

La tête d'Al-Ahli et Al-Ittihad menacée

Al-Ahli aborde la cinquième journée en tête du classement avec 10 points, devançant Al-Ittihad à la différence de buts, mais le faible écart avec les poursuivants rend le maintien de la première place une tâche loin d'être facile, d'autant qu'Al-Hilal, Al-Ettifaq, Al-Fateh et Al-Taawoun possèdent 9 points, autrement dit une seule victoire pourrait totalement renverser la physionomie de la compétition.

Al-Ahli se heurte à Al-Qadsiah dans une confrontation qui revêt une importance particulière pour les deux parties : le club de Djeddah veut conserver sa première place, tandis qu'Al-Qadsiah cherche un nouveau pas pour sortir de sa situation actuelle, après avoir cumulé 6 points qui l'ont placé à la onzième place.

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C'est pourquoi cette confrontation sera un test pour Al-Ahli quant à sa manière de gérer la pression née d'une compétition aussi serrée, d'autant que tout faux pas pourrait offrir directement à plus d'un concurrent l'occasion de fondre sur la première place, au moment où Al-Qadsiah veut profiter du match pour améliorer sa position.

Al-Hilal à la poursuite du sommet

De son côté, Al-Hilal aborde la cinquième journée avec l'ambition de poursuivre ses victoires et de se rapprocher davantage du sommet, lorsqu'il affrontera Al-Jabalain, dans un match au cours duquel l'équipe bleue cherche trois nouveaux points qui la maintiennent dans le cercle de la lutte directe pour la première place.

Al-Hilal possède 9 points après quatre journées, soit le même total qu'Al-Ettifaq, Al-Fateh et Al-Taawoun, ce qui signifie que la journée en cours pourrait connaître de nombreux changements de position si ces clubs parviennent à décrocher des victoires, d'autant que l'écart qui les sépare d'Al-Ahli et Al-Ittihad n'est que d'un seul point.

Ces données confèrent à la cinquième journée une importance redoublée, car aucun des poursuivants n'a besoin d'une longue série de résultats pour atteindre le sommet ; un seul résultat, conjugué à un faux pas de l'un des leaders, suffit à ouvrir la voie à un changement précoce dans la physionomie du classement.

Al-Nassr et Al-Hazm : à la recherche d'un redressement

Loin de la lutte pour le sommet, Al-Nassr cherche un nouveau départ après n'avoir cumulé que 3 points qui l'ont placé à la quinzième place, à égalité avec Al-Hazm, tenant du titre de la précédente édition, les deux équipes disposant chacune d'un match reporté, ce qui signifie que la physionomie actuelle ne reflète pas nécessairement l'intégralité de leur total potentiel.

Al-Nassr joue contre Damac lors de la cinquième journée, dans une confrontation au cours de laquelle « Al-Alami » cherche à retrouver le chemin des victoires et à améliorer sa position, après un début inférieur aux ambitions attendues d'une équipe qui rivalise habituellement pour les places de tête.

Quant à Al-Hazm, il livre un test plus difficile face à Al-Fateh, qui possède 9 points et occupe une position proche du sommet, ce qui fait de cette confrontation un véritable test de la capacité du tenant du titre à revenir sur le droit chemin, surtout compte tenu de la force de l'adversaire et du fait qu'il aborde le match avec des motivations différentes.

Une confrontation chargée du souvenir de la finale

La confrontation entre Al-Hazm et Al-Fateh ne sera pas ordinaire, d'autant que les deux équipes se retrouvent quelques mois après la finale de la précédente édition, lorsqu'Al-Hazm avait réussi à s'adjuger le titre aux dépens d'Al-Fateh, ce qui donne à ce dernier une motivation supplémentaire pour revenir avec un résultat l'aidant à continuer de faire pression sur les équipes de tête.

Al-Fateh aborde la journée en cours avec 9 points ; décrocher la victoire ne sera donc pas important seulement pour prendre sa revanche face au tenant du titre, mais lui offrira aussi l'occasion de rester dans le cercle de la lutte pour le sommet, et peut-être de progresser au classement si Al-Ahli ou Al-Ittihad venaient à trébucher.

Entre la lutte d'Al-Ahli et Al-Ittihad pour conserver la première place, la poursuite d'Al-Hilal, Al-Ettifaq, Al-Fateh et Al-Taawoun, et les tentatives d'Al-Qadsiah, Al-Nassr et Al-Hazm de se redresser, la cinquième journée semble susceptible de redessiner bon nombre des contours de la compétition, d'autant que les écarts actuels demeurent limités et que chaque match est capable de modifier la physionomie du classement du championnat Joy Elite des moins de 21 ans.