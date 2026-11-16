Comment regarder Danemark - Norvège avec un VPN

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Présentation du match

UEFA Nations League A - Journée 6 17 nov. 2026 - 14:45 Parken

Le Danemark reçoit la Norvège au Parken de Copenhague mardi soir, lors de la dernière journée du groupe A4 de la Ligue des nations de l’UEFA. La deuxième place et une qualification pour les quarts de finale sont en jeu.

L’équipe de Brian Riemer aborde ce rendez-vous dans une forme éclatante après sa victoire 4-1 contre le Portugal à Braga samedi. Ce résultat lui a permis d’atteindre neuf points et de n’être plus qu’à un match de décrocher sa place en phase à élimination directe. Rasmus Hojlund a inscrit un doublé et Pierre-Emile Hojbjerg a marqué sur penalty lors de ce qui constitue la plus lourde défaite à domicile de l’histoire du Portugal en compétition officielle.

Morten Hjulmand a qualifié ce succès de l’une des plus grandes victoires de l’histoire du football danois, même si le milieu du Sporting s’est empressé de souligner que le travail n’était pas terminé. Un nul au Parken suffira au Danemark pour se qualifier, mais une défaite offrirait la deuxième place à la Norvège.

La Norvège aborde elle aussi la rencontre de mardi avec une dynamique positive, après avoir battu le pays de Galles 3-1 à Oslo samedi. Erling Haaland a marqué sur penalty et délivré une passe décisive, tandis qu’Antonio Nusa a ouvert le score et qu’Andreas Schjelderup a ajouté un deuxième but. Les hommes de Stale Solbakken savent que seule une victoire à Copenhague leur suffira.

Haaland sera au cœur des espoirs norvégiens, même si l’attaquant de Manchester City a dû répondre, après le match contre le pays de Galles, à des questions sur la procédure en cours concernant les accusations financières portées contre son club par la Premier League. Il a clairement indiqué qu’il restait entièrement concentré sur le football et sur ce match décisif de Ligue des nations.

Martin Odegaard a disputé les 90 minutes contre le pays de Galles malgré une nuit de maladie à la veille du match, un fait que Solbakken n’a révélé qu’après la rencontre. Sa disponibilité et son état de forme seront à surveiller avant le coup d’envoi.

Le Portugal étant déjà assuré de terminer en tête du groupe et le pays de Galles se dirigeant vers les barrages de relégation, le match de mardi au Parken décidera directement de la deuxième place. Voici tout ce qu’il faut savoir pour regarder la rencontre.

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