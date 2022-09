Danemark-France - Raphaël Varane : "On veut voir Giroud le plus souvent possible en Bleu"

Après Kylian Mbappé, le capitaine des Bleus a apporté son soutien à Olivier Giroud dont la participation pour le Mondial fait débat et est en doute.

Voyez-vous ce match comme un match de Ligue des Nations ou avant tout une préparation en vue de la Coupe du monde, où vous allez retrouver le Danemark ?

Il y a une bonne énergie dans le groupe, on a fait un bon match et obtenu un bon résultat. Le match de demain est une préparation en vue de l'échéance qui arrive. C'est l'occasion de mieux se connaître, créer des automatismes. Il faut avoir un bon état d'esprit, c'est primordial. Il faut créer du lien entre les joueurs.

La FFF a publié un communiqué concernant sa position par rapport au mondial au Qatar. Quel est votre point de vue sur ce sujet ?

C'est un sujet sensible et qui est grave. On entend ce qui se dit. En tant que joueur, on hérite d'une situation avec une décision qui a été prise il y a douze ans. Il y a un communiqué qui a été fait par la fédération, chacun à sa place, chacun son rôle, les médias ont aussi un rôle important à jouer.

Le fait de porter un brassard comme je l'ai fait lors du dernier match est un signe fort.

La situation de Paul Pogba est-elle un sujet de discussion entre joueurs ?

Malheureusement, il y a beaucoup d'actualités extra-sportives. On essaie d'être concentré sur le terrain c'est ce que qui doit primer. On n'est pas insensible à ce qu'il se passe autour de nous, surtout quand il s'agit de personnes que l'on connaît. A l'intérieur le groupe vit très bien. Il y a un peu de bruit autour de l'équipe de France et du football français en général. On reste concentré sur notre objectif.

Après votre victoire contre l'Autriche, il y a eu un vrai engouement du public. Est-ce que ça fait du bien après un rassemblement compliqué ?

Oui, c'est vrai que c'est important avant une grosse compétition d'avoir cet engouement et de transmettre du plaisir et de la joie. Le foot a ce pouvoir-là de donner le sourire aux gens. Le fait qu'il n'y ait pas non plus un climat d'euphorie nous permet de nous focaliser sur le terrain. Il faut continuer à avoir cette force collective. La meilleure façon de préparer une compétition c'est de créer un esprit d'équipe.

« En vue de la Coupe du monde, chaque minute compte »

Après une saison compliquée à Manchester United, comment expliquez-vous votre retour en forme ?

J'ai eu une pré-saison complète, j'ai pu bien travailler sur le plan physique et j'enchaîne, je me sens mieux et ça se voit sur le terrain. Au début de saison, il a fallu batailler sur le terrain, il faut continuer comme ça.

Pouvez-vous nous décrire Areola et sa place dans le groupe France ?

Il est calme, tranquille. S'il est là, c'est qu'il a les qualités. On a confiance en lui. On sent bien sa présence quand il est dans les buts. Il est prêt pour jouer. Il sait ce qu'il a à faire. Il a ses repères dans le groupe.

Pourquoi voyez-vous ce match contre le Danemark comme une préparation en vue du mondial ?

L'objectif c'est de se préparer. On a envie de gagner, on est des compétiteurs. On n'aura pas de matches amicaux donc chaque moment passé ensemble, chaque minute compte pour l'objectif Coupe du monde.

Comment avez-vous jugé le match du « petit » Badiashile ?

Déjà il n'est pas petit (rires). On l'a senti très à l'aise avec une belle qualité de relance, on a beaucoup communiqué. Au stade France une première c'est toujours un moment d'émotion. On l'a aidé à ce qu'il soit bien concentré et il a réalisé une belle première.

Qu'apporte Olivier Giroud dans le groupe France ? Souhaitez-vous le voir au Qatar ?

C'est évidemment un joueur important pour le groupe. Il apporte son expérience, son calme et son envie. Il a envie comme une jeune de 18 ans qui a sa première sélection. On connaît sa force, son mental et son parcours, c'est quelqu'un qui est apprécié et évidemment on veut le voir le plus souvent possible en Bleu.