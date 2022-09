Danemark - France : : diffusion TV, live streaming, compo probable et avant-match

Après avoir dominé l’Autriche jeudi dernier, l’équipe de France a le devoir de confirmer ce dimanche face au Danemark.

La phase des poules de la Ligue des Nations s’achève ce dimanche pour les Bleus et son dernier match relève un enjeu important. A Copenhague, face à son hôte danois, les hommes de Deschamps devront à tout prix éviter la défaite pour être sûrs de ne pas gâcher la belle victoire acquise contre l’Autriche jeudi dernier (0-2).

La France peut se contenter d’un point contre les Scandinaves, mais son objectif est bien de l’emporter afin de confirmer son regain de forme. Même avec une infirmerie bien remplie, et que vient de rejoindre Ousmane Dembélé, les Tricolores ont les arguments pour signer un bon résultat. L’élan retrouvé doit leur permettre d’aborder ce match avec ambition et entrain.

Deschamps promet des changements

Outre la relégation à éviter, il s’agira aussi de bien préparer la Coupe du Monde car cela constituera la dernière répétition avant le grand saut. Une victoire serait assurément de bon augure pour le tournoi planétaire, surtout face à un adversaire que les Bleus seront appelés à retrouver en novembre prochain.

Plusieurs joueurs seront à surveiller de près, comme les deux Monégasques Badiashile et Fofana, appelés à confirmer leurs bonnes premières. Olivier Giroud sera aussi très attendu. A condition que Didier Deschamps fasse appel à lui vu qu'il a prévu des changements, le Milanais aura la possibilité de se rapprocher un peu plus du record de Thierry Henry. Comme d’autres, il sera donc à la recherche de points (et de buts) à marquer pour une présence dans la liste des Mondialistes.

Les compos probables :

Danemark : Schmeichel ; Maehle, Christensen, Kjaer, J. Andersen, Wass ; Delaney, Eriksen, Hojbjerg, A. S. Olsen ; Braithwaite.

France : Areola ; Badiashile, Saliba, Varane ; F. Mendy, Pavard, Fofana, Tchouaméni ; Griezmann – Giroud, Mbappé.

Où voir le match ?

La rencontre amicale entre le Danemark et la France sera diffusée sur TF1 à partir de 20h45 (heure française). Il vous sera aussi possible de visionner le match en streaming sur la plateforme MyTF1.