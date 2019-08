Petrescu (entraineur de Cluj, futur adversaire de Rennes) : "Le pire tirage possible pour nous"

Dan Petrescu, le coach de Cluj, a livré sa réaction à Goal concernant le tirage l'Europa League et qui a vu son équipe tomber sur Rennes notamment.

Le connaît depuis ce vendredi ses adversaires en phase de poules de l’Europa League. Le tirage au sort n’a pas été clément avec l’actuel leader de la Ligue 1 puisqu’il aura à défier entre autres la de Rome et le . Et le quatrième adversaire, celui qui était censé être le plus abordable, est le CFR Cluj, le club champion de Roumanie en titre et qui vient d’être reversé de la Ligue des Champions.

Cluj, qui avait affronté les Girondins de lors de l’édition 2008/2009 (1-2, 0-1) de la C1, est entrainé par une légende roumaine, en la personne de Dan Petrescu. Ce dernier a une grande expérience du football européen, et comme joueur il possède même une Coupe des Coupes à son palmarès. Celle remportée en 1998 avec .

Juste après le tirage, Petrescu a été joint par Goal pour livrer sa réaction. Et, le technicien de 51 ans ne semblait pas être très ravi par ce que le sort a réservé à lui et à sa formation. « Je pense que c’est le pire tirage possible. Quand on voit la composition des autres groupes, je ne sais pas si on pouvait plus mal tomber », nous a-t-il confié.

« J’avais des ambitions, mais avant le tirage »

Pour l’instant, Rennes ne connaît pas grand-chose du club phare de la Transylvanie. Et la réciproque est également vraie. « Je sais juste que c’est une bonne équipe et qu’ils ont battu le PSG dernièrement », a répondu l’ex-international roumain (95 sélections). Il fait bien sûr référence au succès récolté par Grenier et ses coéquipiers contre Paris lors de la 2e journée du championnat (18 aout, 2-1).

Le CFR Cluj ne possède pas de grande histoire en Europe. Toutefois, depuis 2007, ce club participe régulièrement aux campagnes continentales. Cette année, ça sera la deuxième fois que les « Feroviarii » vont jouer la phase de poules de la C3. L’objectif est-il de faire mieux qu’en 2008/09 et atteindre les tours à élimination directe ? « J’avais des ambitions, mais avant le tirage. Là, un peu moins. Car j’essaye d’être réaliste », nous a rétorqué Petrescu. Des propos sincères ou est-ce un coup de bluff pour mieux surprendre les protégés de Julien Stéphan ? La réponse cet automne.

Propos recueillis par Naïm Beneddra