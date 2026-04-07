Lundi, Damián van der Vaart a provoqué une agitation dans les dernières minutes du match de Keuken Kampioen Divisie opposant Vitesse à Jong Ajax. Lors de la cuisante défaite 6-1 des Amstellodamois, la tension est montée d'un cran lorsque le milieu de terrain s'est disputé avec son coéquipier Mark Verkuijl. Des coéquipiers ont finalement dû intervenir pour calmer le jeu.

Le match au GelreDome s'est déroulé de manière dramatique pour le Jong Ajax, qui a été dominé dès le début par Vitesse. L'équipe locale a su tirer pleinement parti de la défense étonnamment faible des espoirs d'Amsterdam et s'est imposée de manière convaincante pour remporter une victoire facile. Grâce à cette large victoire, les Arnhemmers gardent une chance de remporter la quatrième période. S'ils y parviennent, ils s'assureront une place dans les barrages pour la promotion.

La frustration du Jong Ajax s'est clairement manifestée en fin de match. Van der Vaart venait tout juste d'entrer sur le terrain lorsqu'il s'est fait remarquer de manière négative. Il a commis une faute violente sur Mathijs Marschalk. Cela a irrité Verkuijl, qui a corrigé son coéquipier d'une poussée et a tenté de le calmer.

Mais Van der Vaart n'était absolument pas d'humeur à l'accepter. Après un geste de rejet et une brève protestation envers l'arbitre Stan Teuben, il a cherché ostensiblement la confrontation avec Verkuijl. Visiblement très ému et le doigt menaçant, il s'est dirigé vers son coéquipier. Une bagarre spectaculaire semblait inévitable, mais on n’en est pas arrivé là : le capitaine Avery Appiah et Ethan Butera ont réagi rapidement et ont réussi à séparer les deux belligérants.

Cet incident a mis en évidence la frustration qui régnait au sein du Jong Ajax lors d'un après-midi où rien ne semblait fonctionner. Les espoirs d'Amsterdam vivent de toute façon une saison qu'il vaudra mieux oublier rapidement. Après 35 matchs, ils occupent la dernière place de la Keuken Kampioen Divisie. Ils comptent trois points de retard sur Helmond Sport, dix-neuvième.

Pour Verkuijl, le match contre Vitesse marquait son retour au sein du Jong Ajax depuis le décès tragique de sa petite amie en décembre dernier. La compagne du footballeur, âgée de 21 ans, avait été renversée à Ede alors qu'elle faisait son jogging et était décédée à l'hôpital des suites de ses blessures.

La conductrice de la voiture – une femme de 54 ans originaire de Veenendaal – a pris la fuite après l'accident, mais a pu être arrêtée par la police chez elle plus tard dans la soirée.