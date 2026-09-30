Le Croate Zlatko Dalic, sélectionneur des Émirats arabes unis, s'est montré satisfait de la performance de ses joueurs après le match nul 1-1 face au Qatar, en clôture de la phase de groupes de la Coupe du Golfe Arabique « Gulf 27 », affirmant que les Émirats sont sur la bonne voie pour décrocher le titre, tout en mettant en garde contre les dangers de la prochaine étape.

Dalic s'est exprimé en conférence de presse à l'issue de la rencontre : « Nous avons su contrôler tout le déroulement du match, en particulier en seconde période, et je suis content aujourd'hui des jeunes éléments qui ont participé. »

Le technicien croate a précisé que l'enchaînement des matches l'avait contraint à la rotation, ajoutant : « Nous subissons la pression de matches disputés en peu de temps, mais nous devons être prudents lors des prochains matches à élimination directe. »

À propos de la prestation d'ensemble dans le tournoi, Dalic a déclaré : « Nous avons bien joué lors des trois matches. Nous n'avons peut-être pas eu beaucoup d'occasions aujourd'hui, et j'ai cherché à faire jouer tous les joueurs car je pense à l'avenir. »

Il a ajouté : « Nous avons deux jours pour récupérer et nous préparer, nous progressons peu à peu, et nous méritons tout ce que nous avons accompli jusqu'à présent. »

Le sélectionneur des Émirats a conclu en évoquant la demi-finale attendue face à Oman : « Aujourd'hui, toute notre concentration était tournée vers le Qatar. Concernant la demi-finale face à Oman, c'est une équipe forte qu'il ne faut pas sous-estimer, nous respectons ce qu'ils ont accompli, et nous tenterons de fournir tous les efforts pour l'emporter lors du prochain match. »

De son côté, l'Espagnol Julen Lopetegui, sélectionneur du Qatar, a déclaré lors de la conférence de presse à l'issue de la rencontre : « Nous avons obtenu 7 points en phase de groupes, et c'est une bonne chose. »

Il a ajouté : « Aujourd'hui, nous avons été formidables. Nous allons tourner cette page et en ouvrir une nouvelle, avec un prochain match face à une équipe grande favorite pour remporter le titre, mais comme je l'ai dit, nous allons d'abord prendre un peu de repos avant de penser à affronter l'Arabie saoudite. »

Et de poursuivre : « Le match d'aujourd'hui a été extrêmement difficile, nous avons joué face à l'une des plus fortes sélections du tournoi, et nous avons livré un niveau remarquable durant certaines phases de la rencontre. »

Il a complété : « En seconde période, nous avons maîtrisé le déroulement du match et nous avons manqué de nombreuses occasions. Le plus important désormais est de prendre du repos avant d'affronter le pays hôte du tournoi. »



