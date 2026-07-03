Dalic après l'élimination face au Portugal : « La vidéo a tué l'émotion dans le football »

Zlatko Dalić, le sélectionneur de la Croatie, a exprimé son admiration pour le Portugal tout en peinant à dissimuler sa profonde déception après le match.

La Croatie a été éliminée de la Coupe du monde après une défaite spectaculaire en 16^(es) de finale, concédée in extremis sur le score de 2-1 face au Portugal.

Après la rencontre, il a confié au journal britannique The Guardian : « Ce n'est pas génial d'encaisser un but dans le temps additionnel, puis de courir et de marquer à la dernière minute en pensant que c'est un but, pour que la vidéo d'arbitrage en décide autrement. »

Dalic a poursuivi ses critiques à l’encontre de la technologie vidéo, dénonçant son impact sur le moral de ses joueurs : « C’est très difficile à gérer, et les joueurs traversent une période difficile. Les émotions sont littéralement anéanties et toutes ces décisions enlèvent toute la joie du jeu. La technologie vidéo peut parfois aider, mais elle tue l’émotion, elle tue tout ce qu’il y a en vous et ce n’est pas facile à gérer. Le football doit être juste, mais nous sommes allés trop loin avec la technologie vidéo. La Croatie a perdu le match et je ne veux plus en parler. »

Interrogé sur la fin de carrière internationale probable de son capitaine Luka Modrić, il a conclu : « C’était sans doute sa dernière Coupe du monde et je suis désolé que cela se termine ainsi. Luka a été l’un de nos joueurs clés aujourd’hui ; il a encore démontré sa qualité et sa personnalité, et il a mené la Croatie jusqu’au bout. »