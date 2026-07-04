Daley Blind s’apprête à faire son retour à l’Ajax : le vétéran est en pourparlers avec Jordi Cruijff

Daley Blind s’apprête à revenir à l’Ajax cet été. Selon l’Algemeen Dagblad, le défenseur, désormais libre de tout contrat, négocie avec le directeur technique Jordi Cruijff.

La semaine passée, le défenseur a officialisé son départ de Gérone, où il était un pilier depuis plusieurs saisons. Après la relégation du club catalan, il a choisi de ne pas prolonger son contrat, arrivé à échéance.

Le défenseur, qui nourrit depuis longtemps le rêve de revenir à l’Ajax pour y terminer sa carrière, envisage ensuite d’y entamer sa reconversion sur le banc.

« Des discussions sont en cours avec le directeur technique Jordi Cruijff », précise l’AD, ajoutant qu’« aucun accord n’est encore conclu, mais des sources bien informées estiment qu’il ne devrait pas tarder ».

À Amsterdam, il pourrait retrouver l’entraîneur Míchel, qui a quitté Gérone pour l’Ajax à l’issue de la saison dernière ; le technicien espagnol a dirigé le défenseur lors de trois exercices avec les Oranje.

Formé au club, il a disputé 333 matchs sous le maillot ajacide et son arrivée en 2018 a contribué à la campagne européenne qui a mené l’équipe en demi-finale de la Ligue des champions.

En décembre 2022, il avait quitté le club après avoir perdu sa place de titulaire sous les ordres d’Alfred Schreuder, un départ qu’il a qualifié de « douloureux ».



