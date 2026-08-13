L’Ajax a livré un match faible jeudi face au Shelbourne FC, mais s’est qualifié pour les barrages de la Ligue Europa Conférence malgré ce surprenant match nul 2-2. Daley Blind ne se fait pourtant aucun souci pour l’Ajax, malgré la mauvaise seconde période, à laquelle il n’a pas pris part.

L’Ajax a ouvert le score à Dublin grâce à Julian Brandt. Les Irlandais, très agressifs, ont joué crânement leur chance et sont revenus à hauteur. Les Amstellodamois semblaient prévenus, mais après le 1-2 d’Anton Gaaei, Shelbourne est de nouveau revenu. Lors d’une mauvaise seconde période, l’Ajax n’a plus réussi à reprendre l’avantage une troisième fois.

« Nous avons eu la maîtrise, mais à certains moments, nous nous laissons impressionner par le combat qu’ils livrent », a raconté Blind à Ziggo Sport. « Là-dessus, nous devons beaucoup mieux ressortir le ballon calmement, former des triangles, retrouver de la sérénité, nous remobiliser, puis repartir à l’attaque. Là, nous leur avons donné l’espoir qu’il y avait quand même quelque chose à aller chercher. C’est une sensation que vous ne voulez pas leur donner. »

Blind s’est ensuite vu demander si la prestation de l’Ajax était un motif d’inquiétude. « Des inquiétudes à propos de quoi ? », a répondu le vétéran. « Non, certainement pas. Je pense qu’en tant qu’équipe, nous montrons justement quelles lignes directrices nous suivons. Que notre jeu est bien plus positif, bien plus offensif, et bien sûr, nous venons juste de commencer avec cet entraîneur. Tout ne peut pas tourner parfaitement tout de suite. »

« Ce ne sera pas non plus la dernière fois que nous jouerons un match plus faible. Mais l’important, c’est d’en tirer des leçons et de grandir à chaque match, de vouloir grandir à chaque entraînement, et je pense qu’au bout de deux tours, on passe tout simplement. Si, à la fin de la saison, vous allez peut-être loin en Ligue Europa Conférence, alors plus personne ne parlera de ce match. »

« C’est une qualité de gagner des matches, même quand on ne joue pas bien. C’est ce que nous avons fait sur les deux matches », a conclu Blind. Après la maigre victoire 3-1 contre Shelbourne lors du match aller la semaine dernière, Julian Brandt et Gaaei ont inscrit les buts à Tolka Park, mais cela n’a donc, de manière assez surprenante, pas suffi pour une victoire.

Blind sait que les supporters de l’Ajax attendaient une victoire. « Nous sommes venus ici pour gagner, et ce 2-2 n’est pas le résultat que l’on espère. En seconde période, je suis surtout resté allongé sur la table de massage à cause du coup que j’ai reçu dans le coin, donc j’ai peu vu de la seconde période », a déclaré Blind, qui n’est pas allé plus loin concernant ses « problèmes physiques ».