De retour à l’Ajax, Daley Blind voit de belles choses se produire. Aux yeux du défenseur de 36 ans, cela est en grande partie à mettre au crédit de l’entraîneur Míchel.

Interrogé par Ziggo Sport sur ce qu’il a trouvé à l’Ajax après avoir été absent pendant un certain temps, Blind répond : « Oui, c’était différent de la façon dont je l’avais laissé. Ça, oui », reconnaît le routinier après la victoire 1-4 sur la pelouse du FK Vojvodina au tour préliminaire de la Ligue Europa Conférence.

« Mais je dois dire que, dès le moment où je suis entré, le ton avait déjà été donné par l’entraîneur. Qu’un vent nouveau soufflait, qu’il y avait beaucoup de positivité dans le groupe », glisse Blind en adressant un compliment au technicien espagnol. « Et bien sûr, cela doit aussi grandir. »

Blind poursuit : « Et c’est aussi ce qu’on entend chez les garçons. Ce sont aussi des années difficiles qui ont eu lieu. Pour les supporters. Mais aussi pour les joueurs eux-mêmes. Et ce sentiment d’équipe, d’unité, de confiance. De positivité qui va de pair avec les victoires. Je pense que nous sommes aussi bien engagés là-dessus lors des deux derniers matches. »

« Et cela doit recommencer à grandir et à vivre. Je pense que cela va dans la bonne direction », estime Blind avec beaucoup de confiance à l’approche du début de la nouvelle saison en Eredivisie.

Grâce à la victoire 1-4 de jeudi, le match retour contre Vojvodina la semaine prochaine semble n’être plus qu’une formalité. L’adversaire au troisième tour préliminaire sera probablement l’Irlandais de Shelbourne FC, qui s’est imposé 5-2 contre Nomme Kalju, venu d’Estonie.