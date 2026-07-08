Daley Blind a immédiatement impressionné lors de sa première séance d'entraînement avec l'Ajax : « Sa valeur est évidente. »

Daley Blind a officiellement fait son retour mercredi à l’Ajax, son club formateur, et a pris part dès le matin à la séance collective. Selon Voetbal International, Het Parool et ESPN, le défenseur de 36 ans a immédiatement affiché un grand enthousiasme et une forte implication.

Sous l’œil attentif de Menno Geelen (directeur général), Jordi Cruijff (directeur technique) et Siem de Jong (responsable technique), le défenseur de 36 ans a effectué ses premiers pas à l’entraînement depuis près de trois ans et demi, alors que le groupe se prépare à Garderen pour le début de la saison.

« Daley Blind reprend immédiatement ses marques lors de son premier entraînement de retour à l’Ajax », écrit Lentin Goodijk, journaliste pour VI. « Le défenseur de 36 ans n’arrête pas de donner des conseils, et surtout d’expliquer beaucoup de choses à ses coéquipiers lorsque les consignes de Míchel et de son staff ne sont pas tout à fait claires. »

« Daley Blind a pris les rênes, tant par la parole que par les gestes, dès son premier entraînement avec l’Ajax », observe Daan Sutorius du Het Parool. « Il a beaucoup travaillé avec Dies Janse, avec qui il formait la charnière centrale lors des exercices de jeu. Même lorsque les consignes de Míchel n’étaient pas tout à fait claires, Blind expliquait certaines choses à ses coéquipiers. »

« Dès son retour, Blind s’impose d’emblée avec force », note ESPN. « Lors des phases de pressing, il encadre toute son équipe et, pendant les pauses hydratation ou autres temps d’arrêt, il travaille visiblement avec Janse, qui semble absorber ses consignes comme une éponge. »

« Même lorsque Mokio semble avoir du mal à saisir une consigne de Míchel, Blind prend le temps de réexpliquer, en néerlandais, ce que l’entraîneur attend de lui. Il est clair que le défenseur sert déjà de véritable prolongement du coach sur le terrain, sans avoir perdu ses qualités de relance durant son séjour en Espagne. »

« En termes de vitesse de démarrage, c’est une autre histoire, mais Blind n’a bien sûr jamais dû compter sur sa vitesse en défense », ajoute ESPN. Cette implication n’étonne personne : le vétéran est destiné à endosser un rôle d’entraîneur à l’Ajax dès la fin de sa carrière de joueur.