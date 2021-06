D'Alessandro : "Messi peut jouer jusqu'à ses 40 ans"

L'ancien international argentin Andres D'Alessandro estime que Lionel Messi a encore beaucoup d'années de football devant lui.

"C'est l'un des plus grands de tous les temps, cela ne fait aucun doute". Andres D'Alessandro n'a aucune souci pour placer son ancien coéquipier de l'équipe nationale Lionel Messi dans le cercle restreint des joueurs les plus forts de l'histoire du football. Le milieu de terrain argentin de 40 ans, qui joue maintenant à Nacional, en Uruguay, s'est confié à Goal au sujet de la "Pulga":

"Messi cherche toujours un nouvel objectif"

"J'ai joué avec Leo pendant longtemps. J'étais là le jour de ses débuts, en 2005 contre la Hongrie, et j'étais avec lui même quand il était plus jeune, a commencé par confier D'Alessandro. On pouvait déjà voir de quoi il était capable. La chose la plus impressionnante c'est qu'il maintient des standards élevés pendant très longtemps, ce qui est très difficile dans le football. Il continue de faire la différence et cela montre quel genre de joueur il est. Je pense qu'il peut jouer jusqu'à ses 40 ans. Être le meilleur dans le monde, il faut d'abord l'être mentalement. Il s'est avéré être le numéro un également sur le plan personnel. Certains joueurs perdent leur motivation : Leo, en revanche, veut toujours gagner et après avoir réalisé un record, il veut immédiatement le dépasser et en accomplir d'autres".

Et qu'en est-il des comparaisons entre Messi et la légende Maradona ? "Celui qui les fait a complètement tort, a indiqué D'Alessandro. Maradona est unique, il n'y aura jamais un autre joueur comme lui. Nous parlons de lui dans le présent, comme s'il était toujours là, car parfois nous ne pouvons toujours pas croire qu'il est parti."

D'Alessandro a également évoqué la sélection argentine, qui est actuellement engagée en Copa America : "L'équipe se porte bien, elle grandit et s'est avérée compétitive. Elle est très entreprenante et a déjà montré qu'elle peut tenir le ballon, presser et dominer le jeu."

Pour finir, D'Alessandro, qui n'a pas trop réussi en Europe, a aussi loué le travail de Marcelo Bielsa, qu'il a connu en sélection olympique. Il reste très marqué par les méthodes d'El Loco. "C'était le meilleur entraîneur que j'aie jamais eu, sans l'ombre d'un doute. Un homme qui vit pour le football et c'est pourquoi ils l'appellent" El Loco ", nous a-t-il confié, avant de poursuivre : "Parfois il est obsédé par son travail et cela le rend spécial. Je l'ai rencontré au meilleur moment. Il a fait de moi un joueur et une personne meilleurs. Il nous prenait un par un un après les matchs et a expliqué toutes les erreurs. Les footballeurs n'aiment pas toujours ça parce qu'ils se sentent gênés, mais ça m'a fait grandir. "