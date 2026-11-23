Comment regarder Daejeon Hana Citizen - Beijing Guoan avec un VPN

Vous souhaitez accéder à votre service de streaming habituel de manière plus sécurisée, ou depuis une autre région du monde où des restrictions géographiques peuvent s’appliquer ? Un réseau privé virtuel (VPN) peut vous être utile.

Contournez instantanément les restrictions géographiques régionales et regardez des matchs de football en direct du monde entier sur votre plateforme de streaming préférée Regardez le foot partout VPN sûr et ultra rapide Chiffre votre connexion Internet et vous aide à accéder à votre contenu favori. Protégez jusqu’à 10 appareils simultanément Connectez jusqu’à 10 appareils en même temps. Adresse IP dédiée Obtenez votre propre adresse IP unique pour une couche de sécurité supplémentaire.

Procurez-vous un VPN fiable . Choisissez un fournisseur de services VP de confiance et téléchargez l’application sur votre appareil (ordinateur, téléphone, tablette).

. Choisissez un fournisseur de services VP de confiance et téléchargez l’application sur votre appareil (ordinateur, téléphone, tablette). Choisissez l’emplacement du serveur. Sélectionnez un serveur VPN dans le pays où le match est officiellement diffusé.

Algérie, Maroc, Vietnam, Tunisie beIN SPORTS 2

Connectez-vous au serveur . Activez le VPN et connectez-vous au serveur choisi pour modifier votre localisation numérique (adresse IP).

. Activez le VPN et connectez-vous au serveur choisi pour modifier votre localisation numérique (adresse IP). Rendez-vous sur le service du diffuseur officiel. Accédez au site web ou ouvrez l’application de streaming officielle du diffuseur sportif détenteur des droits.

Connectez-vous et trouvez le direct. Créez un compte ou connectez-vous auprès du diffuseur officiel pour accéder à l’intégralité du contenu et profiter du match !

Avant-match

AFC Champions League Elite - Journée 5 24 nov. 2026 - 05:00

Daejeon Hana Citizen reçoit Beijing Guoan en Ligue des champions Élite de l’AFC. Les deux équipes figurent dans le classement de la zone Est et ce match compte pour chacune d’elles.

Daejeon aborde cette rencontre après un résultat encourageant en championnat. L’équipe a battu Gangwon FC 3-1 en K-League 1 le 21 novembre, après une victoire 2-0 contre Incheon United plus tôt dans le mois.

La campagne continentale a été plus difficile pour l’équipe de Hwang Sun-hong. Elle s’est inclinée 1-0 face au Vissel Kobe puis 2-0 contre Kashiwa Reysol lors de ses deux dernières sorties en Ligue des champions Élite, sans marquer dans aucun de ces deux matches.

Beijing Guoan reste sur une défaite 2-0 contre Shanghai Port en Coupe de Chine, le 20 novembre. Un résultat décevant pour l’équipe de Nick Montgomery, à quelques jours seulement de son déplacement.

Ses récents résultats sur la scène asiatique ont été mouvementés. Beijing a fait match nul 2-2 contre Jeonbuk Hyundai Motors, avant de s’incliner 7-4 face à Port FC dans une rencontre qui a mis en évidence ses difficultés défensives.

Les deux équipes sont proches l’une de l’autre au classement de la zone Est : le résultat aura donc son importance pour chacune. Voici tout ce qu’il faut savoir sur la diffusion, l’heure du coup d’envoi et l’avant-match.

Actualités des équipes et effectifs