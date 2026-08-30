Da Silva, des favelas au terrain de Barletta : « Retourné acrobatique et but, le derby a été ma plus belle nuit »

Mateus Da Silva, attaquant de Barletta, a commenté ainsi le doublé avec lequel il a fait basculer le derby de vendredi soir contre Bari : « C’est peut-être le match le plus important de ma carrière, pour la victoire, pour l’histoire et pour le doublé. Je suis très content d’avoir ramené les trois points et pour mon doublé.





Et il a ajouté, toujours à propos du succès face à Bari : « Ça a été la nuit parfaite, c’était un derby, tout a été parfait. Je dédie ce doublé à mon fils. Barletta ? Il est tôt pour dire jusqu’où nous pouvons aller, je n’aime pas parler de l’avenir, mais on peut se faire plaisir. »





« Une retournée ? J’étais dos au but et j’ai pensé que c’était la seule chose à faire dans cette situation, ça m’a réussi. Aujourd’hui je suis ici et je suis heureux, à Barletta j’ai vraiment trouvé une grande famille. »









QUELLE HISTOIRE - « Da Silva alè, et espérons que dimanche tu voudras marquer, peut-être, peut-être… » En attendant, au stade Puttilli, la bande-son du derby des Pouilles de Serie C entre Barletta et Bari avait une saveur résolument cinématographique, et ce n’est pas la première fois que cela arrive. Le chant dédié par les supporters à Mateus Da Silva renvoie inévitablement au film « L’allenatore nel pallone » et au mythique Aristoteles, le Brésilien capable de porter la Longobarda d’Oronzo Canà. Issu des favelas, tout comme Da Silva, qui a expliqué qu’il ne pouvait pas se permettre sa première paire de chaussures pour jouer au football et comment il a récompensé les sacrifices de son père, avec ses buts.







