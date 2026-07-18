D’une voix empreinte d’émotion, l’ancien champion du monde exhorte Donald Trump à assister à la finale de la Coupe du monde

L’ancien champion du monde a appelé le président américain Donald Trump à assister à la finale de l’édition en cours de la Coupe du monde, qui opposera l’Espagne à l’Argentine.

La finale entre l’Espagne et l’Argentine se tiendra dimanche au MetLife Stadium du New Jersey.

Juan Capdevila, ancien international espagnol sacré champion du monde 2010 en Afrique du Sud, a publié un message sur son compte officiel X pour solliciter l’aide de l’ex-président américain.

Dans son tweet adressé au président américain, Capdevila a écrit : « J’ai besoin d’aide, on vient de m’annoncer que je ne peux pas me rendre à la finale avec mes enfants, car ma demande d’autorisation de voyage électronique a été refusée », en ajoutant des emojis en pleurs.

Il s’interroge : « Quelqu’un peut-il m’aider à résoudre ce problème ? Vous n’imaginez pas à quel point j’étais impatient d’être là-bas avec tous mes coéquipiers de 2010 pour soutenir l’équipe. »

« Je n’arrive pas à croire qu’on me refuse l’entrée aux États-Unis et que je vais manquer ce moment avec mes enfants, qui adorent le football », a-t-il ajouté.

Il conclut : « Si quelqu’un sait comment résoudre ce problème, je lui en serai reconnaissant toute ma vie. »

Rappelons que, mardi dernier, la demi-finale Espagne-France avait réuni plusieurs légendes ayant contribué au sacre de « La Roja » en 2010 : Carles Puyol, Sergio Ramos, Iker Casillas et Xavi Hernández.