D’une simple phrase, Jordi Cruijff a fait taire la rumeur tenace qui visait l’Ajax

Les informations parues en Espagne selon lesquelles l'Ajax aurait conclu un accord verbal avec l'entraîneur de Gérone, Míchel, sont fausses, a souligné le directeur technique Jordi Cruijff au journal De Telegraaf.

Le tout nouveau dirigeant de l’Ajax préfère généralement ne pas réagir à ce genre de rumeurs, mais le journaliste Mike Verweij a tout de même obtenu une réaction.

« Je peux seulement confirmer qu’il n’y a aucun accord verbal avec quelconque entraîneur », tranche Cruijff.

Vendredi, la presse ibérique avait affirmé que l’entraîneur avait trouvé un accord verbal avec l’Ajax, déclenchant la colère de Gérone. Une mise au point qui vise sans doute à calmer le jeu.

Précédemment aux commandes du Rayo Vallecano, club où il a joué pendant dix-sept saisons, Míchel a obtenu la promotion en Liga avec ce club, puis avec Huesca en 2020 et avec Gérone en 2022. Avec Gérone, l’entraîneur espagnol a même atteint la Ligue des champions la saison dernière.

Cette saison, la situation est toutefois plus délicate : son équipe lutte pour éviter la relégation, à seulement un point de la zone de danger. Dimanche soir, elle affronte l’Atlético de Madrid, puis, une semaine plus tard, elle clôturera la saison face à Elche.

Míchel est pressenti pour succéder à Óscar García, lui-même arrivé en mars pour remplacer Fred Grim. L’Ajax avait commencé la saison sous la direction de John Heitinga, mais l’ancien défenseur a été limogé après des résultats décevants.