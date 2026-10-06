D'une série de défaites à la deuxième place derrière l'Espagne : une sélection méconnue surprend toute l'Europe

La sélection de Gibraltar continue de s'imposer comme l'une des grandes surprises de la trêve internationale en cours, après avoir atteint 6 matches consécutifs sans défaite, devenant ainsi la deuxième meilleure sélection européenne en termes de résultats à l'heure actuelle, derrière la seule Espagne.

Et tandis que l'Espagne attend son match face à la Croatie, ce mardi soir, pour prolonger une longue série de rencontres sans défaite, Gibraltar reste encore très loin de ces chiffres, mais peut se targuer de posséder la plus longue série européenne en cours après la Roja, selon le journal « Marca ».

Cette série remarquable est survenue après une période extrêmement difficile vécue par la sélection de Gibraltar, qui avait subi 12 défaites consécutives et atteint 15 matches de suite sans la moindre victoire.

Cette série négative a pris fin en juin dernier, lorsque Gibraltar a écrasé la sélection des îles Vierges britanniques sur le score de 4-0 en match amical, avant de rééditer sa large victoire face aux îles Caïmans sur le score de 4-1.

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Durant la trêve de septembre, Gibraltar a fait match nul 0-0 face à Sao Tomé-et-Principe en amical, avant de concéder le même résultat face à Andorre, puis 1-1 face à Malte, dans le cadre des rencontres de la Ligue des nations de l'UEFA du quatrième niveau, la Ligue D.

La sélection a conclu sa série de matches de la meilleure façon possible, après avoir battu le Liechtenstein 2-0 lors de son dernier match amical.

Wiseman, le mot de la fin

L'entraîneur Scott Wiseman est à l'origine du retournement remarquable des résultats de Gibraltar.

Né à Kingston upon Hull, Wiseman a représenté la sélection d'Angleterre des moins de 20 ans à 3 reprises, avant de décider de représenter Gibraltar, avec qui il a disputé 38 matches internationaux avant de prendre sa retraite.

Wiseman a dirigé les sélections masculine et féminine pendant un temps, avant d'être nommé en juin dernier sélectionneur de la première équipe masculine.

Lors de sa présentation, l'entraîneur a déclaré : « C'est un grand honneur d'être nommé sélectionneur de la première équipe masculine de Gibraltar. Représenter Gibraltar, d'abord comme joueur puis comme entraîneur, a été le plus grand honneur de ma carrière. »

Il a ajouté : « Je suis enthousiaste à l'idée de la chance qui s'offre à moi, et je m'engage pleinement à aider nos joueurs à continuer de progresser, à être compétitifs et à rendre Gibraltar fier sur la scène internationale. »

Un joueur d'Arsenal attire les projecteurs

La sélection de Gibraltar s'appuie majoritairement sur des joueurs évoluant dans le championnat local, mais James Scanlon représente l'une des exceptions les plus notables.

Né à Leicester en 2006, Scanlon est passé par l'académie de Manchester United, avant qu'Arsenal ne l'intègre à ses rangs l'été dernier pour évoluer avec l'équipe réserve.

Scanlon a représenté Gibraltar dès les sélections de jeunes, et en mars 2024, il est devenu le plus jeune joueur à disputer un match avec la première équipe dans l'histoire de son pays, étant alors âgé d'un peu plus de 17 ans, sous la direction de l'ancien sélectionneur Julio Ribas.

Scanlon a débuté sa carrière au poste d'ailier et a réussi jusqu'à présent à inscrire 6 buts internationaux, le dernier lors du match nul face à Malte.

Wiseman a déclaré : « Nous gagnons en confiance et nous appliquons notre style de jeu », affirmant que son objectif ambitieux est de terminer l'année sans subir la moindre défaite.

Il reste encore deux matches à Gibraltar en Ligue des nations de l'UEFA face à Andorre et à Malte, qui se disputeront durant la trêve internationale du mois de novembre prochain.

Gibraltar deviendra-t-il la surprise de l'Euro ?

La série de Gibraltar a suscité l'intérêt des observateurs, après que le compte « The European Football Express » a écrit sur la plateforme X : « Que Gibraltar soit sur une série de 6 matches sans défaite n'est pas quelque chose que j'imaginais écrire un jour ! Et la question maintenant : seront-ils l'outsider du prochain championnat d'Europe ? »

Le compte officiel de la fédération a répondu à la publication en disant : « Je crois que tu suggères toi-même la réponse. »

Au vu des récents résultats, Gibraltar est devenu l'une des sélections européennes les plus intéressantes, à un moment où seule la sélection d'Espagne la surpasse en termes de forme actuelle.