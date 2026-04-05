D'une poigne de fer et d'un coup de poing gauche impitoyable... Caroline Dubois met Terry Harper KO lors d'une soirée historique

La Britannique Caroline Dubois a remporté le titre de championne du monde unifiée des poids légers après avoir battu aux points sa compatriote Terry Harper, lors d'un combat intense qui s'est déroulé à l'Olympia, à Londres, ajoutant ainsi le titre de la World Boxing Organization (WBO) à celui qu'elle détenait déjà auprès du World Boxing Council (WBC).

Le combat, attendu depuis des semaines par les amateurs de boxe, a débuté sur un rythme modéré avant que Dubois n'impose progressivement sa domination. Elle a réussi à mettre Harper au tapis au sixième round après une série de coups précis, notamment un jab suivi d'un puissant crochet du gauche.

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Malgré une blessure grave au-dessus de l'œil gauche suite à un choc à la tête au huitième round, Harper a fait preuve d'un formidable esprit combatif et a continué à se battre jusqu'au dixième et dernier round, sous les encouragements d'un public nombreux.

Le combat s'est terminé par une décision des juges en faveur de Dubois avec des scores de 98-91, 97-92 et 98-91, lui permettant de remporter sa treizième victoire de sa carrière sans aucune défaite, contre un seul match nul, tandis que le bilan de Harper s'est arrêté à 16 victoires, 3 défaites et 2 matchs nuls.

Après le combat, Dubois a déclaré à la radio britannique : « J'ai essayé d'accélérer le rythme, mais Terry est une adversaire très coriace ; elle se déplaçait intelligemment, et c'est moi qui devais imposer le rythme. »

Elle a ajouté : « J'ai l'impression que mon niveau a un peu baissé à la fin, mais je m'améliore à chaque fois. C'est une championne et elle n'aime pas perdre, tout comme moi. La meilleure a gagné ce soir, et j'espère qu'elle m'accordera le respect que je mérite. »

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La salle historique de Kensington a vu le retour des combats de championnat du monde après une longue absence, puisqu’elle avait déjà accueilli des affrontements entre légendes de la boxe britannique dans les années 90.

Harper est entrée sur le ring avec beaucoup d’assurance, soutenue par les supporters de sa région natale, le Yorkshire, tandis que Dubois a reçu un accueil chaleureux du public londonien. Connue depuis son enfance pour sa grande passion pour la boxe, elle allait même jusqu’à se faire passer pour un garçon afin de pouvoir pratiquer ce sport à ses débuts.

Le combat a été marqué par des moments de tension entre les deux boxeuses dès la phase de préparation, après qu’elles eurent échangé des propos acerbes, allant jusqu’à en venir aux mains lors d’une conférence de presse précédant le combat, ce qui a encore accru l’intensité de l’attente avant le face-à-face.

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Même si les premiers rounds n'ont pas été à la hauteur des attentes, Dubois a réussi à imposer son rythme en se concentrant sur les coups au corps, avant de mettre le feu à la salle au sixième round en mettant son adversaire au tapis.

Au cours des septième et huitième rounds, Dubois a continué à mettre la pression en utilisant sa puissante main gauche, tandis que le sang coulait de la blessure de Harper, qui a résisté vaillamment jusqu'à la fin.

Malgré les tentatives de Harper au dernier round pour renverser la situation, la supériorité de Dubois était évidente. Elle a ainsi remporté le titre et confirmé sa place parmi les plus grandes stars de la boxe féminine mondiale.