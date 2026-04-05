D'une faiblesse déconcertante, le Feyenoord laisse filer des points précieux face au FC Volendam et voit le NEC se rapprocher

Dimanche après-midi, le Feyenoord a laissé filer des points précieux dans la course à la deuxième place de l'Eredivisie. Les Rotterdamois, qui ont livré une prestation médiocre, ont fait match nul 0-0 face au FC Volendam. Le PSV est donc sacré champion, tandis que le NEC se rapproche à seulement un point.

À Volendam, Robin van Persie ne pouvait pas compter sur Anis Hadj-Moussa et Anel Ahmedhodzic. C'est pourquoi Thijs Kraaijeveld et Gonçalo Borges ont été titularisés au Kras Stadion. Pour ce dernier, il s'agissait seulement de son quatrième match cette saison en Eredivisie.

Peu après le coup d'envoi, le Portugais a rapidement estimé avoir droit à un penalty, mais l'arbitre Allard Lindhout n'a pas suivi son intuition. Cette décision a également été confirmée par l'arbitrage vidéo à Zeist.

Feyenoord a ensuite livré un match décevant. La première véritable occasion est d'ailleurs revenue au FC Volendam, où Aurelio Oehlers a tiré dans le petit filet au second poteau.

Il est révélateur qu'aucun tir au but n'ait été enregistré avant la pause. Borges a tiré au-dessus pour Feyenoord, tandis que Raheem Sterling a tiré juste à côté après une passe astucieuse d'Ayase Ueda.

L'attaquant japonais de Feyenoord s'est effondré de douleur dans la surface de réparation à la mi-temps de la seconde mi-temps, après que Mawouna Amevor ait manqué le ballon et apparemment touché (légèrement) Ueda, mais une nouvelle fois, Lindhout n'a pas accordé de penalty.

Van Persie – qui avait déjà reçu un carton jaune pour avoir critiqué l'arbitrage – observait tout cela en secouant la tête. L'entraîneur ne pouvait en aucun cas être satisfait du jeu face au nouveau numéro 14, qui avait lui aussi eu des occasions de prendre l'avantage.

Joel Ideho a été le plus proche de marquer peu après la reprise, mais Timon Wellenreuther a réagi rapidement et suffisamment bien pour empêcher le but. Dans les dernières minutes, où le jeune Jivayno Zinhagel, âgé de 16 ans, a d'ailleurs fait ses débuts avec Feyenoord, les deux équipes ont eu une occasion en or de prendre l'avantage en fin de match.

Du côté de Feyenoord, c'est Aymen Sliti qui a pu reprendre le ballon de la tête sans opposition au second poteau, mais il a manqué le cadre. Du côté du FC Volendam, le remplaçant Benjamin Pauwels s'est retrouvé seul face à Wellenreuther. Le gardien allemand a repoussé le ballon du pied.

Aucun autre but n'a toutefois été marqué en Hollande-Septentrionale et le PSV est donc sacré champion des Pays-Bas pour la 27e fois de son histoire. La lutte pour la deuxième place reste quant à elle toujours aussi passionnante, avec Feyenoord à 54 points, le NEC à 53 et le FC Twente à 50.