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Les points d'interrogation se multiplient autour de l'avenir de Manchester City, alors que les pressions sportives coïncident avec l'approche du moment décisif de l'une des batailles juridiques les plus graves de l'histoire de la Premier League, sur fond de sanctions éventuelles pouvant aller jusqu'à la relégation hors de la Premier League.

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Alors que le club tente de retrouver son équilibre sur le terrain, les déclarations du Marocain Ayoub Bouaddi concernant sa situation au sein de l'équipe soulèvent de nouvelles interrogations sur son avenir, notamment après son éloignement des dernières rencontres sur décision technique de l'entraîneur italien Enzo Maresca.

Au moment où le joueur s'accroche à l'idée de poursuivre le travail et d'attendre sa chance, Manchester City s'apprête à entamer une nouvelle étape de sa bataille judiciaire, qui pourrait avoir des répercussions exceptionnelles sur son avenir sportif et économique.

L'international marocain Ayoub Bouaddi a semé le flou quant à sa situation à Manchester City, après son absence lors des dernières rencontres de l'équipe, dans le cadre des choix de l'entraîneur italien Enzo Maresca, qui ne lui a pas accordé l'occasion d'apparaître ces derniers temps.

Malgré son éloignement des plans de l'équipe en matière de temps de jeu, cela ne s'est pas répercuté sur sa relation avec la sélection marocaine, le joueur ayant évoqué sa situation actuelle sur un ton serein, affirmant son bonheur d'appartenir au club.

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Bouaddi a déclaré, dans des propos accordés au site « Le Site Info Sport » : « Je suis très heureux d'appartenir à une équipe absolument formidable. » Au sujet de son absence des dernières rencontres, le joueur a ajouté : « Je vais continuer à travailler dur, et je verrai ce qui peut arriver à l'avenir. »

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Les déclarations de Bouaddi traduisent son attachement au travail et à l'attente de sa chance, sans dévoiler de position tranchée sur son avenir, à un moment où obtenir un temps de jeu régulier reste l'un des principaux défis auxquels il est confronté dans la période à venir.

Décembre approche : Manchester City face à une bataille décisive

Par ailleurs, l'affaire financière qui poursuit Manchester City se rapproche d'une étape décisive, alors que les contours du calendrier de la prochaine phase du bras de fer judiciaire entre le club et la Premier League commencent à se préciser.

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Selon le rapport, le club devrait comparaître devant la commission indépendante à la mi-décembre prochain, afin de présenter ses arguments juridiques et de répondre aux accusations relatives à la violation des règlements financiers de la compétition.

Manchester City cherche, à travers cette démarche, à faire annuler les condamnations prononcées à son encontre, après qu'une commission indépendante l'a précédemment reconnu coupable d'avoir commis des infractions financières, dans une affaire qui a suscité une vive controverse en Angleterre et au-delà.

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Les audiences de l'appel devraient durer plusieurs jours, au vu de l'ampleur du dossier et de ses complexités juridiques, outre la multiplicité des accusations dont le club conteste la validité et au sujet desquelles il entend défendre sa position.

L'importance de cette étape ne s'arrête pas à la simple présentation des arguments, mais s'étend à la définition des contours de l'avenir du club dans les compétitions anglaises, d'autant que le résultat de l'appel pourrait ouvrir la voie à de lourdes sanctions si Manchester City ne parvient pas à infléchir le cours de l'affaire.

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Selon le journal « Financial Times », la commission indépendante pourrait rendre son verdict sur l'appel au début de l'année prochaine, la nature des sanctions éventuelles devant ensuite se préciser, ce qui fait de janvier une échéance d'une grande importance dans ce dossier.

Retrait de points ou relégation historique ?

Les plus grandes craintes au sein de Manchester City portent sur la nature des sanctions auxquelles le club pourrait être exposé en cas de confirmation des condamnations et de rejet de l'appel, les scénarios évoqués allant d'une amende colossale à un retrait d'un grand nombre de points, jusqu'à la relégation de la Premier League.

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Certaines spéculations dans la presse anglaise évoquent la possibilité d'un retrait important de points, susceptible de pousser l'équipe à quitter la Premier League et à descendre en Championship.

Le scénario le plus pessimiste ne s'arrête pas là, certaines estimations faisant état d'un éventuel retrait supplémentaire de points lors de la saison suivante, ce qui pourrait rendre un retour rapide de l'équipe dans l'élite une mission extrêmement difficile.

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Cela dit, ces hypothèses demeurent du domaine des spéculations médiatiques, aucune décision officielle n'ayant été rendue pour fixer la sanction attendue ou la date de son application. De plus, les sanctions éventuelles pourraient à leur tour faire l'objet d'un appel, ce qui signifie que le prononcé du premier verdict ne constituera pas nécessairement la fin de la bataille judiciaire, l'affaire et ses répercussions pouvant se prolonger pour une période supplémentaire.

Trois défaites consécutives qui aggravent les crises de City

Ces développements juridiques surviennent à un moment particulièrement difficile pour Manchester City, qui souffre également d'un recul de ses résultats en Premier League.

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L'équipe a subi sa troisième défaite consécutive dans la compétition, après s'être inclinée chez son hôte Nottingham Forest sur le score de 3-1, dans le cadre de la dixième journée, poursuivant ainsi son hémorragie de points après ses deux précédentes défaites face à Aston Villa et Brighton.

Avec ce résultat, le total de Manchester City s'est figé à 21 points à la troisième place, à six points d'Arsenal, leader, et un point derrière Brighton, deuxième.

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L'équipe est désormais appelée à gérer ses crises techniques et à retrouver rapidement son équilibre, afin d'éviter de voir l'écart se creuser avec ses concurrents, à un moment où les circonstances entourant le club ne permettent pas davantage de faux pas.