D’un sourire et d’un message bien senti, Yassine a pris de court les arbitres saoudiens juste avant la rencontre face à Al-Duhail

L’Allemand Matthias Jaissle, entraîneur d’Al-Ahli, a réagi à la polémique arbitrale qui a touché son équipe lors de son match face à Al-Fayha. Il s’est exprimé à la veille de la rencontre très attendue contre le club qatari d’Al-Duhail, programmée demain lundi pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions de l’Asie.

Une vive polémique a éclaté lors du match nul 1-1 face à Al-Fayha, lors de la 29e journée du championnat Roshen, après la non-concession de deux penalties en faveur des « Al-Raqi ».

La polémique a éclaté après le refus de l’arbitre d’accorder le deuxième penalty, suscitant la colère du staff et des joueurs ahlis, à qui le quatrième arbitre a alors demandé d’oublier le championnat et de se concentrer sur l’Asie.

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Exaspérés, l’attaquant anglais Ivan Toney et l’entraîneur ont vivement critiqué l’arbitre, poussant le club à publier un communiqué officiel pour réclamer les enregistrements audio et protéger ses intérêts.

En conférence de presse d’avant-match face à Al-Duhail, Yassine a fait allusion à l’incident : « Nous savons comment rester concentrés et nous relevons toujours les défis, comme nous l’avons fait récemment en championnat. »

Il a ajouté en riant : « Nous pouvons surmonter la crise du championnat et aller de l’avant vers le sommet. Ce qui s’est passé ne nous affectera pas face à Al-Duhail, car nous nous concentrons pleinement sur la victoire et le titre final. »

L’Allemand a par ailleurs souligné que jouer à Djeddah constituait un supplément de motivation pour son équipe, ajoutant qu’« Al-Raqi » n’éprouvait aucune pression particulière en tant que tenant du titre.

Concernant la rencontre face à Al-Duhail, l’Allemand a prévenu : « Nous allons défier un adversaire redoutable, mais l’équipe est prête à gagner et à se qualifier pour offrir du bonheur à nos supporters. »