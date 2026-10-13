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Al Hilal v Al Ittihad - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
Traduit par

D'un penalty à un but : une décision arbitrale polémique lors du choc entre Al Ittihad et Shabab Al Ahli

Al Ittihad vs Shabab Al-Ahli Dubai FC
Al Ittihad
Shabab Al-Ahli Dubai FC
AFC Champions League Elite
Arabie saoudite
Émirats arabes unis

La décision de l'arbitre était-elle correcte ?

La rencontre entre Al Ittihad et Shabab Al Ahli, en Ligue des champions d'Asie Elite, a été marquée par une décision arbitrale polémique, où le ballon est passé d'un penalty potentiel à un but pour l'équipe adverse.

Al Ittihad a accueilli Shabab Al Ahli, ce mardi, sur la pelouse du stade Al Inma à Djeddah, lors de la deuxième journée de la phase de championnat de la compétition asiatique.

À la septième minute de jeu, l'Iranien Sardar Azmoun a ouvert le score pour Shabab Al Ahli, après une action individuelle remarquable de Guilherme Bala, qui a éliminé plusieurs joueurs avant de lui offrir le ballon devant le but vide.

Dès l'inscription du but, les joueurs d'Al Ittihad ont demandé à l'arbitre de recourir à l'assistance vidéo, estimant qu'il y avait un penalty en faveur du club saoudien avant que Shabab Al Ahli n'ouvre le score.

Après vérification par la salle d'arbitrage vidéo, l'arbitre a validé le but du club émirati et refusé d'accorder un penalty à Al Ittihad, estimant qu'il n'y avait pas eu faute.

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