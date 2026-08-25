L'attaquant anglais Liam Delap se rapproche de la fin de sa difficile aventure avec Chelsea, puisqu'il n'est plus qu'à une étape d'un transfert vers Nottingham Forest dans le cadre d'une opération estimée à environ 40 millions de livres sterling.

Ce transfert permettra au club londonien de réaliser un bénéfice sur un investissement qui était considéré jusqu'à récemment comme une opération ratée, après le recrutement du joueur l'été dernier en provenance d'Ipswich Town pour 30 millions de livres sterling, selon le journal britannique « The Sun ».

Delap n'est pas parvenu à laisser son empreinte à Chelsea la saison dernière ; il s'est contenté d'inscrire un unique but en Premier League, dans les filets de Fulham en janvier dernier. Les supporters de Chelsea sont même allés jusqu'à réclamer le retour de l'attaquant Nicolas Jackson, alors prêté au Bayern Munich, en raison des difficultés offensives vécues par l'équipe dans le secteur avancé.

Ces démarches interviennent à la demande directe de l'Autrichien Oliver Glasner, le nouvel entraîneur de Nottingham Forest et l'un des techniciens les mieux payés de la Premier League, qui aspire à obtenir un soutien total du propriétaire du club Evangelos Marinakis sur le marché des transferts, après ses célèbres différends avec la direction de son ancien club, Crystal Palace, au sujet des ambitions financières.

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Forest cherche à combler le vide offensif après la décevante défaite lors de la journée inaugurale face à Leeds United sur le score de 1-0, le manque d'efficacité du duo Igor Jesus et Chris Wood, ainsi que le départ de l'attaquant Taiwo Awoniyi vers Coventry City pour 9 millions de livres sterling. La direction du club espère que Delap retrouvera l'éclat et le niveau qu'il avait affichés avec Ipswich Town lorsqu'il avait inscrit 12 buts il y a deux ans.

Les informations indiquent que le dossier Delap pourrait être officiellement bouclé avant la fin de cette semaine, alors que Chelsea a poursuivi la réorganisation de ses options offensives sous la houlette de son nouvel entraîneur Xabi Alonso.

Chelsea a renforcé sa ligne d'attaque en engageant le chevronné Danny Welbeck pour servir d'option de complément à l'attaquant João Pedro, en plus de finaliser l'arrivée d'Emanuel Emegha en provenance de Strasbourg. En contrepartie, Jackson est revenu dans les rangs de l'équipe après la fin de son prêt, dans un contexte de rumeurs faisant état d'un intérêt sérieux d'Aston Villa pour le recruter avant la clôture du mercato.