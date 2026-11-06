« D’un autre niveau » : William Saliba encouragé à quitter Arsenal pour le Real Madrid

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William Gallas estime que le défenseur d’Arsenal William Saliba aurait énormément de mal à refuser un transfert au Real Madrid. L’ancien international français affirme que le géant espagnol évolue à un tout autre niveau qu’Arsenal malgré la réussite récente de Mikel Arteta.

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Gallas soutient l’idée d’un transfert de Saliba à Madrid

Gallas estime que Saliba pourrait être tenté de quitter Arsenal si Madrid cherchait à le recruter. Depuis son arrivée dans le nord de Londres, le défenseur français s’est imposé comme l’un des meilleurs défenseurs centraux du monde. Saliba a formé une redoutable paire avec Gabriel Magalhaes au cœur de la défense d’Arsenal.

Ses prestations dominantes ont été décisives lorsque l’équipe de Mikel Arteta a remporté le titre de Premier League la saison dernière. Le défenseur a inscrit son avenir à long terme à Arsenal en signant, plus tôt cette année, un nouveau contrat courant jusqu’en 2030. Gallas estime toutefois que l’attrait historique d’un transfert dans la capitale espagnole serait trop fort pour être ignoré.

Le Real Madrid à un autre niveau

Gallas est convaincu que le prestige de jouer au Santiago Bernabeu l’emporte sur les récents progrès d’Arsenal. Il insiste sur l’immense pression et les attentes incessantes en Espagne, qui distinguent Madrid de ses rivaux européens.

« Arsenal a-t-il aujourd’hui atteint un niveau suffisant pour que William Saliba refuse le Real Madrid si le club venait le chercher ? », a déclaré Gallas à SeatPick. « Je sais que beaucoup de gens vont être contrariés par ce que je vais dire, mais si l’on parle de l’histoire des deux clubs, le Real Madrid et Arsenal, le Real Madrid reste le Real Madrid. Il est à un autre niveau.

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« Pour moi, même si ses performances ne sont pas les meilleures en ce moment et même s’il n’a pas remporté les plus grands trophées récemment, Madrid reste Madrid. Je vous le dis, tout joueur qui a la possibilité d’aller à Madrid essaiera d’y aller, et on ne peut pas le lui reprocher. On ne pourrait pas reprocher à un joueur comme Saliba de prendre cette décision. »

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Arsenal en reconstruction malgré son titre

Arsenal a fait d’énormes progrès sous Arteta, mais Gallas estime que le club doit encore combler son retard sur les grandes puissances historiques du football européen. Selon lui, le club du nord de Londres écrit simplement un nouveau chapitre plutôt que de dominer une époque.

« Arsenal et Manchester United ? Ils restent derrière Barcelone et le Real Madrid, même Manchester United encore aujourd’hui, parce qu’ils ont une histoire si riche, a ajouté Gallas. C’est pourquoi je pense que des clubs comme Arsenal, même s’ils ont connu une belle histoire par le passé, sont aujourd’hui en reconstruction. Ils essaient d’écrire à nouveau leur histoire et ils sont sur la bonne voie, mais ils restent derrière Barcelone et le Real Madrid. »

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Arteta prépare le retour de Saliba

Arteta fait preuve de prudence avec son défenseur vedette afin d’éviter toute rechute. Saliba est resté sur le banc lors de la victoire 2-1 d’Arsenal contre le Slavia Prague en Ligue des champions mercredi.

Saliba pourrait enfin faire son retour tant attendu sur le terrain ce week-end. Arsenal se déplace chez Hull City samedi, et le Français pourrait être sollicité après la sortie forcée d’Ezri Konsa en raison d’un problème à Prague.