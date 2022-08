Après avoir été promu en Premier League, le club de Nottingham Forest a investi 148 millions d'euros cet été pour recruter des joueurs.

Le club a dépensé beaucoup d'argent, soulignant une fois de plus l'écart financier entre les clubs anglais et les autres ligues majeures d'Europe.

Selon Transfermarkt, les équipes de Premier League ont dépensé un total de 1,604 millions d'euros jusqu'à présent cet été, tandis que les clubs de Liga ont investi 428 millions d'euros.

De retour en Premier League après 23 ans d'absence, Forest est le deuxième club le plus dépensier, et le seul club nouvellement promu à figurer dans le top 10.

En fait, ils ont dépensé le double de ce que Fulham, vainqueur du championnat, a investi (56 millions d'euros) jusqu'à présent. Pendant ce temps, Forest a signé un total de 16 joueurs, dont des footballeurs talentueux tels que Dean Henderson, Jesse Lingard, Remo Freuler et Neco Williams.

Ils ont également battu leur record de transfert en s'attachant les services de Morgan Gibbs-White en provenance des Wolverhampton Wanderers.

En Liga, seuls les 153 millions d'euros dépensés par le FC Barcelone dépassent le montant investi par Forest jusqu'à présent. L'écart est encore plus grand si on le compare aux équipes nouvellement promues dans le reste des cinq grands championnats européens.

Le Real Valladolid (4,3 millions), Almeria (19,1 millions) et Girona (quatre millions) ont dépensé ensemble un sixième du budget de Forest jusqu'à présent.

En Italie, Monza a dépensé près de 24 millions d'euros, tandis que Schalke (huit millions) et Toulouse (six millions) sont les plus gros dépensiers en Allemagne et en France, respectivement, en ce qui concerne les clubs nouvellement promus.