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Mohamed Saeed
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« D'autres pays ne l'autorisent pas ! » : Unai Emery s'en prend aux arbitres de Premier League après l'égalisation controversée de Manchester United qui a provoqué la colère d'Aston Villa

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Emery furieux contre le niveau de l’arbitrage

L’entraîneur d’Aston Villa affichait un air abattu au bord du terrain alors qu’il voyait son équipe laisser filer une avance de 4-2 dans les derniers instants du match. Persuadé que la rencontre lui avait échappé après ce dénouement, Emery a regagné le tunnel avant même le coup de sifflet final. Sa colère visait le manque de protection dont, selon lui, son gardien Zion Suzuki avait bénéficié sur un ultime corner confus, qui a permis à Manchester United d’arracher le nul grâce à Patrick Dorgu à la 96e minute.

Lors d’un entretien décrit comme explosif après le match, Emery a clairement exprimé son sentiment sur l’engagement physique autorisé dans l’élite anglaise. « Ils marquent à la 96e minute, l’arbitre avait ajouté six minutes. Je pensais que le match était terminé », a déclaré Emery aux journalistes. « En colère ? Bien sûr. Comment accepter de perdre à la dernière minute avec deux ballons ? C’est difficile. Sur ce corner, Suzuki doit s’adapter à la Premier League, aux bousculades. C’est difficile d’accepter ces deux buts encaissés en fin de match. La façon dont nous avons encaissé ce dernier but montre que Suzuki doit s’adapter. Ils le poussent et le gênent. Dans d’autres pays, ce n’est pas autorisé. Ici, si. »

La polémique devant le Stretford End

L’action litigieuse s’est produite lorsque le gardien de Manchester United, Senne Lammens, est monté sur un corner, semblant gêner Suzuki au moment où celui-ci tentait de capter le ballon. Ce contact a laissé le ballon retomber dans une zone dangereuse, où Dorgu se trouvait pour frapper et égaliser. Malgré une vérification de la VAR pour une éventuelle faute, Chris Kavanagh a accordé l’égalisation, déclenchant une vague de protestations des joueurs de Villa. Suzuki a même été averti dans la foulée pour ses vives réclamations auprès du corps arbitral, alors que la tension atteignait son paroxysme.

Emery a insisté sur le fait que, si son gardien devait apprendre à gérer les exigences particulières du football anglais, les arbitres devaient aussi jouer leur rôle pour garantir l’équité dans la surface de but. « Nous devons continuer à analyser ces situations, à acquérir de l’expérience et à essayer d’éviter d’encaisser des buts comme ceux-là », a-t-il ajouté. « Est-ce que je suis en colère ? Pas contre les joueurs, mais contre la situation. Nous gagnions à la dernière minute et nous avons perdu l’occasion d’avoir deux points de plus. Sur le dernier corner, normalement, si nous avions été attentifs à la nécessité de protéger le gardien, nous aurions défendu cette action. Zion progressera en s’adaptant à la Premier League dans ce genre de situation. Zion est fantastique dans ses performances, mais il y a encore du travail à faire. »

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Des occasions manquées pour Aston Villa

Manchester United v Aston Villa FC - Premier League 2026/27Getty Images

Le résultat est difficile à digérer pour Villa, qui semblait avoir gagné le match après une période de domination en seconde mi-temps. Après qu’Alisson Edward et Nicolas Jackson lui ont donné une avance confortable en début de rencontre, Villa a repris le contrôle grâce à un penalty de John McGinn et à un but de Leon Goretzka. Mais son incapacité à conserver son avantage, marquée par le but de Joshua Zirkzee à la 92e minute qui a porté le score à 4-3, laisse Villa à la 10e place du classement après 10 matchs.

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Ce retournement spectaculaire signifie que Villa a laissé échapper des points cruciaux dans sa course à la qualification européenne, de quoi laisser Emery mesurer ce qui aurait pu être. La décision de l’entraîneur de quitter le banc avant la fin a illustré l’ampleur de la déception dans le camp des visiteurs. Villa devra maintenant attendre la fin de la trêve internationale pour tenter de relancer sa saison, avec la réception de Sunderland prévue le 21 novembre.

Écrit parMohamed Saeed

Correspondant football pour la région MENA et l’Europe

J’ai commencé ma carrière journalistique en 2011, en me spécialisant dans le journalisme d’investigation. Cela m’a permis d’explorer différents domaines en profondeur et de développer de solides compétences analytiques, jusqu’à ce que je décide de me consacrer à ma première passion : le football. J’ai ensuite couvert l’équipe nationale égyptienne dans toutes ses catégories, le football mondial ainsi que d’autres sports tels que la natation, le tir et le squash.

Ma passion pour le football a commencé sur le terrain, en jouant dans les équipes de jeunes de plusieurs clubs égyptiens. À partir de là, je me suis consacré au suivi du football mondial, dès la Coupe du Monde 1998, ainsi qu’au football local en Égypte. Je ne me suis pas limité à le suivre à la télévision : je continue à assister aux matchs de mon équipe préférée, le Zamalek, le club le plus titré du XXe siècle, depuis les tribunes.

Je n’ai pas d’équipe européenne favorite, bien que je penche pour l’AC Milan en raison de mon admiration pour des stars comme George Weah, Maldini, Gattuso, Kaká, Pirlo, Ronaldinho et Seedorf. Cela a rendu le suivi des historiques Clasico entre le Real Madrid et le Barça encore plus passionnant, tout en restant neutre dans les débats à leur sujet.

Cependant, mes meilleurs moments restent la victoire du Zamalek sur l’Ismaily et la défaite de l’Al Ahly contre l’Enppi, marquée par la tête de Sid Abdel-Naim qui offrit au Zamalek le championnat épique 2002-2003, ainsi que la douce revanche du Milan AC contre Liverpool en finale de la Ligue des Champions 2007 grâce au doublé historique d’Inzaghi.

J’ai eu la chance de travailler pour deux des principales plateformes sportives du Moyen-Orient, Kooora et GOAL.COM, ce qui m’a permis d’acquérir une connaissance approfondie du football arabe et mondial. J’ai eu l’honneur de rejoindre le Syndicat des Journalistes Égyptiens en 2022 et je me spécialise dans la rédaction de contenus sportifs optimisés pour le référencement (SEO) pour Kooora.

Mon équipe préférée de tous les temps : Buffon dans les buts ; défenseurs : Cafu, Maldini, Beckenbauer, Roberto Carlos ; milieux de terrain : Zidane, Iniesta, Lionel Messi ; attaquants : Mohamed Salah, Cristiano Ronaldo, Maradona.

Au cours de ma carrière, j’ai publié des milliers de reportages, enquêtes et articles sportifs sur Kooora et GOAL.COM. Parmi les plus marquants :

« Que penses-tu du falafel maintenant, Aboutrika ? Arnie Slot détruit le ‘Lobster Club’ et prévoit d’effacer Manchester City ! »

« Retiré du tennis mais son amour pour le Real Madrid est sans fin… Nadal qui a retiré volontairement son maillot du Barça et a créé la moitié de la fortune de Georgina ! »

« Merci au naïf Ceferin… les ambitions du plus grand ennemi de la Ligue Roshn offrent à l’Arabie Saoudite une victoire écrasante gratuitement ! »

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