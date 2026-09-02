Ethan Nwaneri s’est-il renseigné au dernier moment sur la solidité de la position de Niko Kovac ? Ce n’est pas à exclure, d’autant que la nouvelle recrue en prêt d’Arsenal a récemment vécu de très mauvaises expériences avec des changements d’entraîneur. Au Borussia Dortmund, où le joueur offensif de 19 ans arrive en provenance d’Arsenal pour une saison sans option d’achat, il peut en être sûr : Kovac va rester au BVB et devrait même prolonger son contrat de manière anticipée encore cette année.

Le Borussia réagit ainsi à la toute dernière minute à la grave blessure au genou de la recrue Giannias Konstantelias. Et de manière adéquate : Nwaneri fait partie des talents les plus prometteurs d’Angleterre et possède un grand potentiel ; de plus, avec ce prêt d’un an, le BVB ne compromet pas non plus le retour du Grec, absent pendant des mois.

Lors de la deuxième moitié de la saison passée, Nwaneri, qui a joué pour les sélections anglaises des U16 aux U21 et inscrit 27 buts en 58 matches internationaux, évoluait à l’Olympique de Marseille. Jusque-là, il n’avait disputé que douze matches officiels avec les Gunners, dont un tiers comme titulaire.

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Pourquoi Arsenal a-t-il prêté Ethan Nwaneri à l’Olympique de Marseille ?

Cela s’explique aussi par le fait qu’Arsenal utilisait le jeune joueur de manière plus axiale à partir de l’été 2025, comme une sorte de numéro 10. Mais à ce poste, la concurrence de Martin Ödegaard et d’Eberechi Eze, recruté pour une grosse somme, s’est révélée trop forte.

Arsenal a décidé de céder Nwaneri à l’OM, car Roberto De Zerbi y travaillait, « un incroyable formateur de jeunes talents et un entraîneur vraiment courageux », comme l’a dit Mikel Arteta. « Je pense que cela correspond au style de jeu et aux qualités que nous souhaitons pour Ethan. Il faut le jeter dedans, dans la fosse aux lions, dans une culture footballistique incroyable, une atmosphère et un grand club - cela va le faire progresser. Ce sera une formidable expérience pour lui. »

L’Espagnol s’est trompé, le prêt s’est transformé en fiasco pour Nwaneri. À Marseille, où l’on oscille traditionnellement entre euphorie sans limites et chaos total, c’est une nouvelle fois la deuxième option qui s’est imposée. Après de longues tensions, De Zerbi a jeté l’éponge en février - 20 jours après l’arrivée de Nwaneri.

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Critiques envers Ethan Nwaneri : « D’autres joueurs ont donné bien davantage »

Jusque-là, il avait déjà disputé quatre matches sous les ordres de l’Italien, et Nwaneri avait été titularisé à chaque fois. Mieux encore : pour ses débuts, il n’a eu besoin que de 13 minutes pour inscrire le 2:0 contre le leader Lens (3:1). « Ethan va devenir un joueur de tout premier plan, j’en suis sûr », disait encore De Zerbi peu avant sa démission.

Ensuite, tout s’est gâté pour Nwaneri. Après 215 minutes sous De Zerbi, il n’a reçu que 197 minutes lors du reste de la période sous le nouvel entraîneur Habib Beye, en sept matches. Le technicien de 48 ans a même publiquement critiqué à un moment le manque d’implication de Nwaneri, en déclarant : « C’est un bon joueur, mais il doit nous donner beaucoup plus au quotidien dans son engagement. D’autres joueurs ont donné bien davantage. Il doit d’abord s’habituer à l’intensité de la Ligue 1 et prendre conscience qu’il est arrivé dans un club de très, très haut niveau. »

Malgré une longue liste de blessés, Beye n’a pas fait débuter une seule fois le joueur prêté. D’une certaine manière, cela a nui à son club car, selon L’Equipe , le contrat de Nwaneri contenait une clause selon laquelle Marseille devait payer moins de frais de prêt à Arsenal en fonction de son temps de jeu. Le quotidien sportif évoquait en même temps une « impression persistante d’indifférence » chez Nwaneri, compte tenu de son statut de remplaçant.

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Ethan Nwaneri est le plus jeune joueur utilisé de l’histoire de la Premier League

Le séjour décevant dans le sud de la France a toutefois permis à Nwaneri de progresser aux yeux d’Arteta. À plusieurs reprises, l’entraîneur a adressé des mots élogieux à son sujet après son retour. En juillet, il déclarait : « Cela vous ouvre vraiment les yeux sur la manière dont un jeune joueur peut progresser en si peu de temps et sur ce que l’on peut tirer d’une expérience difficile et exigeante à l’étranger. Il l’a fait de façon brillante. Il donne l’impression d’être une personne totalement différente. »

Finalement, Arteta a fait jouer Nwaneri lors des cinq matches de préparation, au cours desquels il a inscrit deux buts - dont un lors de la défaite 2:3 contre le BVB. Le fait que le technicien des Gunners l’apprécie, il l’avait déjà prouvé très tôt. En septembre 2022, il avait fait débuter en Premier League pour la première fois le natif de Londres, fils de parents nigérians. À ce jour, Nwaneri reste donc, à 15 ans et 181 jours, le plus jeune joueur à avoir jamais disputé un match dans l’élite anglaise. À Arsenal, il a ainsi dépassé Cesc Fabregas.

Nwaneri, arrivé à Arsenal à l’âge de huit ans et qui jouait déjà avec les U18 à 14 ans, a connu sa meilleure période chez les professionnels lors de la saison 2024/25. Surtout en remplacement de Bukayo Saka, blessé pendant plus de trois mois, il a livré de bonnes performances et a compilé neuf buts et deux passes décisives en 37 matches officiels. À propos de Saka : en février 2025, lors d’une victoire 2:0 contre Leicester, Nwaneri est devenu le plus jeune joueur depuis le début des relevés (2003/04) à réussir cinq dribbles ou plus dans un match de Premier League et à délivrer une passe décisive - en prenant ce record à Saka.

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Ethan Nwaneri, prêté au BVB : voici ses forces et ses faiblesses

La suite ne lui a toutefois pas permis de franchir un nouveau cap. Tout récemment encore, Arteta n’était pas certain que l’avenir immédiat de Nwaneri se situait vraiment à Arsenal. « Je veux qu’il reste au club. Mais qu’est-ce qui est le mieux pour le joueur à moyen et long terme ? Ethan doit jouer au football. S’il reste ici, ce sera uniquement parce que nous pouvons lui garantir ce temps de jeu. Sinon, ce n’est bon pour personne », a-t-il expliqué.

Sans changement d’entraîneur et avec la blessure de Konstantelias, de nombreuses opportunités de temps de jeu s’offrent à Nwaneri à Dortmund. Nwaneri ressemble davantage à Konstantelias qu’au pourvoyeur Konstantinos Karetsas. Son dribble et sa frappe précise comptent parmi ses plus grandes forces.

Dans son profil, Nwaneri est un hybride : un polyvalent offensif gaucher entre le poste de numéro 10, le demi-espace droit et un rôle d’ailier intérieur. Il a un excellent sens de l’espace et se montre aussi assez résistant au pressing sous pression. Grâce à sa conduite de balle serrée, à ses changements de direction rapides et à ses feintes du corps habiles, il est capable de se sortir de situations de jeu serrées. Il ne colle pas classiquement à la ligne, mais utilise sa mobilité pour repiquer dans l’axe depuis le demi-espace.

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Après le choc Konstantelias : qu’est-ce qu’Ethan Nwaneri peut apporter au BVB ?

Sur le plan tactique, Nwaneri se distingue par son intuition pour sentir où apparaîtra le prochain espace libre et comment l’exploiter avec dynamisme. Son positionnement flexible le rend difficile à cerner offensivement. Il préfère rentrer depuis le côté droit pour initier les attaques ou créer lui-même du danger. Son équilibre entre préparation et finition personnelle depuis le demi-espace est également bon.

Nwaneri doit encore améliorer l’utilisation de son pied un peu plus faible. Il a tendance à négliger quelque peu son pied droit dans le dribble et le jeu de passes, et à ne pas l’utiliser assez souvent. À Arsenal, il a aussi régulièrement connu de longues phases dans les matches durant lesquelles il était moins impliqué dans le jeu.

Le football de Kovac, avec le principe « la défense d’abord », présente des similitudes avec l’approche d’Arsenal sous Arteta. Le passage à Dortmund signifie donc pour Nwaneri non seulement plus de temps de jeu, mais aussi plus de responsabilités sur le terrain et dans le travail défensif. En outre, les espaces et les possibilités de contre-attaque en Bundesliga devraient bien lui convenir pour faire meilleure impression qu’à Marseille.

En théorie, Nwaneri a toutes les qualités pour apporter ce qui manque au Borussia après le choc Konstantelias : du dynamisme, de l’imprévisibilité, de la profondeur, le goût du risque. Mais pour cela, il devra rapidement trouver son rythme. À Marseille, il a payé son apprentissage ; Dortmund doit désormais être pour Nwaneri l’épreuve de maturité. Les conditions sont réunies : un entraîneur qui compte sur lui et un système qui sollicite ses qualités.

Ethan Nwaneri : sa carrière professionnelle en bref