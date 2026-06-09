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Bart Verbruggen - Netherlands vs Uzbekistan 2026Getty
Rian Rosendaal

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D’après les images disponibles, l’état physique du gardien néerlandais Verbruggen semblerait compromis

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Les images diffusées par ESPN montrent que Bart Verbruggen est descendu sans difficulté du bus de l’équipe nationale néerlandaise, mardi. Le gardien, sorti sur blessure lundi lors de la rencontre face à l’Ouzbékistan (2-1) à New York, ne semble donc pas avoir subi de problème physique sérieux.

Le gardien semble peu affecté par une éventuelle blessure : il est descendu du bus à Kansas City d’un pas alerte avant de récupérer ses affaires pour gagner l’hôtel.

Après la rencontre face à l’Ouzbékistan, le sélectionneur Ronald Koeman n’avait pas encore pu préciser la nature exacte de la blessure. De nouveaux examens cette semaine doivent déterminer sa disponibilité pour l’affrontement de dimanche contre le Japon.

Le gardien s’est blessé après la mi-temps, a tenté de poursuivre, puis a finalement cédé sa place à Mark Flekken en fin de rencontre.

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Le portier de Brighton & Hove Albion n’a pas encore commenté publiquement ses soucis physiques. Si tout se passe bien, il devrait être aligné dimanche face au Japon au Dallas Stadium d’Arlington.

Si la douleur persiste, Koeman pourrait décider in extremis de convoquer un remplaçant, peut-être Justin Bijlow, déjà écarté mais toujours disponible.

La séance d’entraînement prévue mardi a été annulée par Koeman, peut-être en raison de conditions météorologiques défavorables, selon Jeroen Kapteijns de De Telegraaf.

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