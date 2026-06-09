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Bart Verbruggen - Netherlands vs Uzbekistan 2026Getty
Rian Rosendaal

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D’après les images disponibles, l’état physique du gardien de but néerlandais Verbruggen semblerait compromis

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Les images diffusées par ESPN montrent que Bart Verbruggen est descendu sans difficulté du bus de l’équipe nationale néerlandaise, mardi. Le gardien, sorti sur blessure lundi lors de la rencontre face à l’Ouzbékistan (2-1) à New York, ne semble pas avoir subi de lésion grave.

Le gardien semble peu gêné et a descendu les marches d’un pas assuré avant de rejoindre l’hôtel.

Après la rencontre, le sélectionneur Ronald Koeman n’avait pas encore pu préciser la nature exacte de sa blessure ; des examens complémentaires cette semaine doivent déterminer s’il sera opérationnel pour affronter le Japon dimanche.

Le gardien s’est blessé après la mi-temps, a tenté de continuer, puis, la douleur devenant trop vive, Ronald Koeman a finalement lancé Mark Flekken dans les cages en fin de rencontre.

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Le portier de Brighton & Hove Albion n’a pas encore commenté publiquement ses soucis physiques. Si tout se passe bien, il devrait être aligné dimanche face au Japon au Dallas Stadium d’Arlington.

Si la douleur persiste, Koeman pourrait décider in extremis de convoquer un remplaçant, peut-être Justin Bijlow, déjà écarté mais toujours disponible.

La séance d’entraînement prévue mardi a été annulée par Koeman, peut-être en raison des conditions météorologiques défavorables, selon Jeroen Kapteijns de De Telegraaf.

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