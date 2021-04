Cury : "Messi va rester au Barça"

L'ancien scout barcelonais Andre Cury est convaincu que Lionel Messi signera un nouveau contrat pour rester au Camp Nou.

L'accord actuel du joueur de 33 ans à Barcelone prend fin le 30 juin et, malgré la situation financière paralysante du club, il y a de plus en plus d'optimisme quant à sa prolongation. Un avis que Cury partage.

"Je suis presque certain que Leo restera à Barcelone", a déclaré Cury à Radio Continental. "Il va être heureux là-bas à nouveau et il y aura une nouvelle équipe qui jouera bien, et dans un ou deux ans, il sera à nouveau numéro un mondial."

"La maison de Leo est Barcelone et l'Argentine. Leo aime l'Argentine; il joue de toutes ses forces en équipe nationale, ainsi qu'à Barcelone. Ce qui le dérangeait, c'est qu'il voulait une équipe compétitive. Et la vérité est que le club lui a dit qu'ils allaient le faire, qu'ils allaient faire une chose et qu'ils en ont fait une autre. Leo a été exclu."

"Je connais l'histoire de Messi à Barcelone. Il avait une très bonne relation avec [Joan] Laporta et maintenant il est de retour. Il se passe beaucoup de choses positives [au club]."

Bien qu'il soit désormais éliminé de la Ligue des champions, Barcelone se retrouve désormais à quatre points du leader de l'Atletico Madrid en Liga Santander après avoir récolté 37 points sur 39 lors de ses 13 derniers matchs. Les Catalans sont également en finale de la Copa del Rey, où ils affronteront l'Athletic Club le 17 avril.

Récemment, Carles Puyol, le légendaire ancien capitaine du Barça, toujours proche de Messi, a donné un indice sur son état d'esprit.

"Je lui ai parlé récemment, quand il a égalé Xavi [le record d'apparition de Hernandez]", a déclaré Puyol à RAC 1. «Il est bien bien et il est enthousiaste, je pense qu'il est au meilleur endroit."

"Mais chaque individu décide de ce qu'il veut et nous devons comprendre et respecter la décision qu'il prendra.", a ajouté l'ancien coéquipier de Leo.