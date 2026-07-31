Curtis Jones furieux après le geste de Dominik Szoboszlai : ses coéquipiers doivent intervenir

Après le match amical remporté face à Wrexham AFC (1-0), l’atmosphère était électrique au sein de Liverpool. Dominik Szoboszlai et Curtis Jones ont semblé être impliqués dans une vive discussion sur le terrain. Celle-ci aurait porté sur la question de savoir qui pouvait récupérer le brassard de capitaine en l’absence de Virgil van Dijk.

Andoni Iraola s’est déjà imposé dimanche avec sa nouvelle équipe contre Sunderland AFC (4-2). Son deuxième match amical, face au promu de Championship Wrexham, a également été remporté. Rio Ngumoha a inscrit le but de l’ouverture du score en fin de match, qui s’est aussi avéré être le but de la victoire. Pourtant, tout n’était pas rose dans le camp de Liverpool.

Les médias anglais suggèrent que la discussion a éclaté au sujet de celui qui récupérerait le brassard de capitaine après la sortie de Szoboszlai. Jones aurait apparemment été convaincu qu’il reprendrait le brassard du milieu de terrain de 25 ans, mais celui-ci l’a donné à Tsimikas.

Un Jones furieux s’en est pris à Szoboszlai, qui, de son côté, n’a pas non plus fui la discussion. Sur les images, on voit le milieu de terrain anglais passer devant le manager espagnol et faire part de ses doléances au Hongrois.

Les deux hommes se sont lancé des regards accusateurs et se sont répondu avec des gestes et un langage corporel très vifs, Jones étant visiblement en colère. Jeremie Frimpong et Kostas Tsimikas ont finalement dû s’interposer entre les deux milieux de terrain.

Sur d’autres vidéos, on voit Jones continuer à maugréer un peu plus tard. Le latéral grec semblait en avoir assez de la discussion et a jeté le brassard de capitaine de Liverpool au sol. Le trio a poursuivi son échange, après quoi Jones a ramassé le brassard et tenté une réconciliation en prenant Szoboszlai dans ses bras.

Lors de la conférence de presse précédant le match amical contre Leeds United, le milieu de terrain hongrois a évité une question sur cette vive altercation. Il a surtout parlé des changements au sein de l’équipe. « Mais Virgil est notre capitaine. Cela signifie que nous faisons ce qu’il et l’entraîneur disent. Nous voulons réussir cette saison. »







