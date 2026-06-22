Curaçao - Côte d’Ivoire : aperçu du match de la Coupe du monde de la FIFA 2026. Tout ce que vous devez savoir

Le coup d’envoi de la rencontre Curaçao – Côte d’Ivoire sera donné le 25 juin 2026 à 16 h 00 (EST) et à 20 h 00 (GMT).

Contexte et informations utiles

Le rêve de Curaçao reste intact. Les hommes de Dick Advocaat peuvent encore se qualifier pour les huitièmes de finale après avoir tenu l’Équateur en échec 0-0 samedi à Kansas City. Le gardien vétéran Eloy Room a réalisé pas moins de 15 arrêts spectaculaires, permettant à son équipe de tenir en échec une formation classée plus de 50 places au-dessus d’elle. Une performance d’autant plus impressionnante qu’elle intervient après la défaite 7-1 concédée face à l’Allemagne lors de la première journée.

Les Ivoiriens ont d’abord battu l’Équateur 1-0 grâce à une réalisation tardive de Yan Diomande, avant de céder 2-1 face à l’Allemagne dans les arrêts de jeu de la deuxième journée.

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Les joueurs clés et l'entraîneur de Curaçao

Le sélectionneur néerlandais Dick Advocaat, figure expérimentée, dirige cette nation insulaire lors de ses premiers pas en Coupe du monde. Gervane Kastaneer, auteur de cinq buts lors des qualifications, et l’ancien Villain Leandro Bacuna, passeur décisif à trois reprises, seront à nouveau des atouts majeurs. Face à la nécessité d’un résultat, Curaçao pourrait opter pour un plan de jeu pragmatique, et le gardien Eloy Room s’attend déjà à être sollicité.

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Les joueurs clés et l'entraîneur de la Côte d'Ivoire

L’ailier de Manchester United Amad Diallo a mis du temps à s’imposer comme titulaire à Old Trafford, mais il s’épanouit désormais sous la houlette de Michael Carrick. L’ancien attaquant de Brighton Simon Adingra joue également un rôle clé dans le jeu offensif de l’équipe. Le joueur de Monaco est prêté en France par Sunderland.

Au cœur du jeu, le milieu d’Al Ahli Franck Kessié assure la transition. La pépite du Sporting Lisbonne, Ousmane Diomandé, figure parmi les jeunes défenseurs les plus prometteurs de la planète. Son homonyme Yan Diomandé, seulement âgé de 19 ans, est l’un des ailiers les plus convoités du Vieux Continent et devrait quitter le RB Leipzig cet été pour un transfert très lucratif.

Emerse Faé, installé durablement sur le banc après le triomphe chaotique de la CAN 2023, a transformé les Éléphants en une équipe plus solide défensivement. Son schéma plus discipliné s’appuie notamment sur le pilier central Evan Ndicka.

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Composition probable de la Côte d’Ivoire

Fofana ; Singo, Kossounou, Agbadou, Konan ; Kessie, Sangaré, Oulai ; Amad, Bonny, Diomande.

Composition probable de Curaçao

Room ; Brenet, Gaari, Obispo, Floranus, Fonville ; Chong, Comenencia, Bacuna, Bacuna ; Locadia.

Groupe de 26 joueurs de Curaçao

Gardiens : Tyrick Bodak (SC Telstar), Trevor Doornbusch (VVV-Venlo), Eloy Room (Miami FC).

Défenseurs : Riechedly Bazoer (Konyaspor), Joshua Brenet (Kayserispor), Roshon Van Eijma (RKC Waalwijk), Sherel Floranus (PEC Zwolle), Deveron Fonville (NEC Nimègue), Jurien Gaari (Abha Club), Armando Obispo (PSV Eindhoven) et Shurandy Sambo (Sparta Rotterdam).

Milieux de terrain : Juninho Bacuna (FC Volendam), Leandro Bacuna (Igdir), Livano Comenencia (FC Zurich), Kevin Felida (FC Den Bosch), Ar'Jany Martha (Rotherham United), Tyrese Noslin (SC Telstar), Godfried Roemeratoe (RKC Waalwijk).

Attaquants : Jeremy Antonisse (AE Kifisia), Tahith Chong (Sheffield United), Kenji Gorré (Maccabi Haïfa), Sontje Hansen (Middlesbrough), Gervane Kastaneer (Terengganu FC), Brandley Kuwas (FC Volendam), Jürgen Locadia (Miami FC) et Jearl Margaritha (SK Beveren).

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Sélection de 26 joueurs de la Côte d’Ivoire

Gardiens : Yahia Fofana (Rizespor), Mohamed Koné (Charleroi), Alban Lafont (Panathinaïkos).

Défenseurs : Emmanuel Agbadou (Wolverhampton Wanderers), Christopher Operi (Istanbul Başakşehir), Ousmane Diomandé (Sporting CP), Guela Doué (RC Strasbourg), Ghislain Konan (Gil Vicente), Odilon Kossonou (Atalanta), Evan Ndicka (AS Rome), Wilfried Singo (Galatasaray).

Milieux de terrain : Seko Fofana (Stade Rennais), Parfait Guiagon (Charleroi), Franck Kessié (Al Ahli), Christ Oulai (Trabzonspor), Ibrahim Sangaré (Nottingham Forest), Jean-Michael Seri (NK Maribor).

Attaquants : Simon Adingra (AS Monaco), Ange-Yoan Bonny (Inter Milan), Amad Diallo (Manchester United), Oumar Diakité (Cercle Bruges), Yan Diomandé (RB Leipzig), Evann Guessand (Aston Villa), Nicolas Pépé (Villarreal), Bazoumana Touré (Hoffenheim) et Elye Wahi (Nice).

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Actualités et compositions

Le sélectionneur ivoirien Emerse Faé n’a signalé ni blessé ni suspendu à la veille du match. Aucune composition probable n’a encore été dévoilée, mais l’entraîneur devrait aligner un onze solide, la qualification étant à portée de main. Des mises à jour seront communiquées à l’approche du coup d’envoi, au fur et à mesure que le onze de départ se précisera.

Son homologue de Curaçao, Dick Advocaat, ne signale pas non plus de problème médical ou disciplinaire dans son effectif. Aucune composition officielle n’a été communiquée avant la rencontre prévue à Philadelphie. De nouveaux éléments seront fournis à mesure que le coup d’envoi approche.

Blessures et joueurs suspendus Blessures et suspensions Pas de joueurs indisponibles Blessures et suspensions Pas de joueurs indisponibles

En forme

La Côte d’Ivoire arrive à Philadelphie avec quatre victoires au compteur lors de ses cinq derniers matchs. Son dernier résultat en date est une victoire 1-0 contre l’Équateur le 14 juin, obtenue grâce à un but d’Amad Diallo à la 90^e minute. Auparavant, elle avait battu la France 2-1 en match amical le 4 juin, s’était imposée 1-0 face à l’Écosse et avait dominé la République de Corée 4-0 en mars. Sa seule défaite durant cette série remonte à la Coupe d’Afrique des Nations, contre l’Égypte (3-2) en janvier. En cinq sorties, les Éléphants ont marqué neuf buts et en ont concédé six.

De leur côté, les Curaçaoïens présentent un bilan bien plus contrasté : quatre défaites sur leurs cinq dernières sorties. La seule éclaircie remonte au 7 juin, un succès 4-0 en amical contre Aruba. Pour son entrée en lice dans la Coupe du monde, la sélection d’Advocaat a été battue 7-1 par l’Allemagne le 14 juin, et, avant même le tournoi, elle avait déjà cédé 4-1 face à l’Écosse, 5-1 devant l’Australie et 2-0 contre la Chine. Au total, les Curaçaoïens ont inscrit cinq buts et en ont concédé dix-huit.

Bilan des confrontations directes

Aucune rencontre officielle n’est recensée entre les deux sélections. Le duel du groupe E à Philadelphie s’annonce donc comme une première historique sur la scène mondiale.

Classement

Dans le groupe E, la Côte d’Ivoire occupe actuellement la deuxième place du classement, tandis que Curaçao pointe à la quatrième et dernière position à la veille de cette ultime rencontre de poule.