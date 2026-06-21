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Ecuador v Curacao: Group E - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Curaçao a tenu tête à l'Équateur et a décroché son tout premier point en Coupe du monde

Équateur vs Curaçao
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É.-U.

L’équipe méconnue ouvre son compteur en Coupe du monde.

Curaçao a obtenu son tout premier point en Coupe du monde en contraignant l’Équateur au match nul (0-0), lors de la deuxième journée de la phase de groupes de l’édition 2026.

La rencontre a offert de nombreuses occasions dangereuses de part et d’autre, mais l’inefficacité offensive et les prouesses des deux gardiens ont empêché les filets de trembler pendant 90 minutes.

L’Équateur a d’ailleurs failli ouvrir le score dès la 2^e minute, après un face-à-face avec le gardien, mais Eloy Room a brillé en repoussant la tentative adverse.

Curaçao ne s’est pas contenté de défendre : les Antillais ont répondu coup pour coup et ont menacé le but adverse à plusieurs reprises, notamment à la 30^e minute lorsque, depuis l’intérieur de la surface, un tir puissant fut repoussé par un défenseur équatorien, évitant de justesse l’ouverture du score.

La bataille tactique s’est poursuivie jusqu’à la mi-temps, marquée par un score nul et vierge, après un carton jaune à la 38^e minute pour Jordi Alkevar (Équateur), suivi d’un avertissement identique à la 39^e pour un Curaçaen.

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En seconde période, le rythme s’accélère : les deux formations poursuivent leur quête du but libérateur. Les Équatoriens manquent plusieurs occasions brûlantes, notamment à la 73^e minute, lorsque le gardien Rom repousse avec brio une frappe qui semblait promise au fond des filets.

La sélection de Curaçao a subi un coup dur à la 83e minute avec la sortie sur blessure de son attaquant Jürgen Lokadia ; Castaner l’a remplacé, et les hommes de l’entraîneur ont tenu bon jusqu’au coup de sifflet final.

Malgré cinq minutes de temps additionnel, aucune des deux équipes n’a réussi à trouver le chemin des filets, et la rencontre s’est conclue sur un score nul et vierge, offrant à chacune un point au classement.

Ce résultat représente un exploit historique pour la sélection de Curaçao, qui, à sa première participation à la phase finale de la Coupe du monde, décroche ainsi son tout premier point dans l’épreuve.

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