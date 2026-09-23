À son arrivée au Real Madrid, Marc Cucurella, le latéral gauche, s'est porté volontaire pour assumer la charge défensive à la place du joueur brésilien Vinicius Junior, mais les adversaires exploitent cette faille, ce qui le contraint à défendre un côté où il a également perdu son influence offensive.

Le problème lorsqu'on se porte volontaire pour faire le « sale boulot » ou pour accomplir les tâches difficiles réside dans le risque de subir les effets de ce désordre ; et il ne s'est pas écoulé beaucoup de temps après l'arrivée de Marc Cucurella avant qu'il n'accorde à Vinicius une sorte de « chèque en blanc », comme l'a rapporté le journal catalan « Sport ».

Cucurella a déclaré après son arrivée au Real Madrid : « Peu m'importe qu'il ne revienne pas pour l'aide défensive ; c'est moi qui me chargerai de faire tout ce qu'il n'a pas envie de faire. Et tant qu'il est décisif et qu'il a l'énergie suffisante pour marquer des buts, c'est moi qui assumerai la charge des tâches difficiles », mais cette déclaration a rapidement prouvé son inexactitude au fil du temps.

Cette déclaration ressemblait à un geste exprimant l'esprit de camaraderie, mais la réalité sur le terrain a révélé les détails précis de la chose ; car il existe un écart considérable entre compenser l'absence de Vinicius (qui jouit d'une liberté de mouvement) et devoir effectivement défendre l'aile tout entière, avec les risques tactiques qui en découlent.

Les débuts de Cucurella au poste de latéral n'ont pas été idéaux — ce poste qu'occupait Carreras la saison dernière et où il a rencontré les mêmes problèmes —, notamment lors du derby de Madrid ; l'espace séparant le latéral de Huijsen s'est de nouveau révélé constituer une faille défensive grave pour le club madrilène.

En Liga, le Real Betis a trouvé des brèches grâce aux percées d'Antony et de Bellerín sur le côté droit, et Diego Simeone, l'entraîneur de l'Atlético Madrid, est allé plus loin, en préparant un plan pour affronter le derby fondé sur l'attaque du flanc gauche du Real Madrid ; Pubill, Marcos Llorente, Kang-in Lee et Giuliano se sont positionnés à des niveaux de profondeur variables pour forcer Cucurella à faire face à un choix impossible : s'il avançait pour presser le porteur du ballon, un autre joueur s'élançait dans l'espace laissé libre derrière lui, et s'il conservait sa position, l'Atlético parvenait à progresser par la profondeur.

Vinicius n'est pas revenu sur le terrain avec le même niveau d'intensité et de concentration requis ; son entraîneur José Mourinho l'a réprimandé après qu'il eut perdu le ballon à plusieurs reprises au stade « Metropolitano ».

Et Cucurella s'est retrouvé dans l'embarras entre deux options : presser le joueur en possession du ballon, ou poursuivre le joueur qui se déplace vers l'espace libre.

Valverde et Tchouaméni ont été contraints de modifier leur positionnement pour compenser l'infériorité numérique, ce qui a finalement conduit à laisser d'autres zones du terrain découvertes, et Cucurella a terminé le match du derby en enregistrant 14 interventions défensives, un chiffre supérieur à celui réalisé par tout autre joueur.

Cette statistique n'efface pas les erreurs qu'il a commises, mais elle aide à expliquer la multitude de situations difficiles dans lesquelles il a dû intervenir, car c'est souvent le latéral qui se retrouve sous le microscope lorsqu'un dysfonctionnement se produit, bien que le problème naisse généralement dans une zone située quelques mètres devant lui sur le terrain.

Et sous la direction de Mourinho, Vinicius a augmenté son taux d'interventions défensives et de récupérations de balle dans le camp adverse, et la difficulté réside lorsque l'adversaire parvient à franchir la première phase de pressing ; car le joueur brésilien fournit un effort considérable dans les lignes avancées, mais ne revient pas toujours pour couvrir les mouvements des joueurs adverses lancés vers l'attaque.

Ce sacrifice a également conduit à effacer les traits du joueur que le Real Madrid cherchait à recruter en premier lieu ; car Cucurella n'a jusqu'à présent réussi à délivrer aucune passe décisive en Liga, et il mesure aussi ses pas avec précision lorsqu'il avance, conscient que la perte du ballon pourrait le contraindre à parcourir de vastes distances pour revenir et couvrir son poste défensif.

De même, son meilleur niveau ne se réalise pas lorsqu'il joue comme latéral contraint de rester à proximité des défenseurs centraux, mais lorsqu'il assume le rôle du joueur capable de se déplacer sur les ailes, de percer par la profondeur et d'atteindre le dernier tiers du terrain.

C'est ainsi que Cucurella a brillé avec l'Espagne ; en Coupe du monde par exemple, Vinicius a bénéficié pendant des années d'un système tactique conçu pour lui offrir la liberté de mouvement ; Ferland Mendy faisait office de pilier défensif, Toni Kroos se chargeait de sécuriser le côté gauche, tandis que Benzema décrochait dans la profondeur pour relier le jeu avec lui, et bien que Cucurella ait une tendance offensive plus marquée que le joueur français, il est contraint d'assumer un rôle similaire sans disposer du même filet de sécurité.

Le latéral s'est engagé à assumer les tâches que Vinicius n'a pas envie d'accomplir, et ce afin de garantir que le joueur brésilien arrive dans la surface de réparation avec toute son énergie et y laisse une empreinte décisive.

Cela a été une sorte de « péché » semblable à celui qu'avait commis un jour l'ancien entraîneur Álvaro Arbeloa lorsqu'il avait prétendu qu'il épargnerait à Mbappé et à son coéquipier en attaque la peine de « courir » plus que nécessaire.

Et le problème réside dans le fait que Cucurella — tout en attendant l'apparition de cette version décisive du joueur — sacrifie une partie de sa performance personnelle et assume des responsabilités qui ne relèvent pas toujours de ses tâches essentielles ; car il s'est porté volontaire pour faire le « sale boulot », mais il a fini par être celui qui en assume les conséquences et les effets négatifs.

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