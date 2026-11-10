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FC Barcelona v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
Hussein Hamdy
Traduit par

Cucurella : Mourinho m'a surpris, et je ne suis pas fier de ce que j'ai fait contre Yamal

M. Cucurella
L. Yamal
J. Mourinho
L. de la Fuente
FC Barcelone
Real Madrid
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Marc Cucurella, la star du Real Madrid, s'est exprimé sur ses accrochages avec Lamine Yamal, la star du Barça, lors du dernier Clasico.

Cucurella a déclaré, dans un entretien avec l'émission « El Partidazo » sur la radio « Cope » : « Les changements survenus dans l'équipe ? Au début, nous n'avons pas eu de préparation suffisante pour la saison, nous avions un nouvel entraîneur et nous n'avons pratiquement pas pu nous entraîner. Courons-nous davantage aujourd'hui ? Je ne sais pas, peut-être choisissons-nous mieux les bons moments, ou jouons-nous avec un plus grand rapprochement entre les lignes, ce qui donne l'impression que nous sommes des monstres, mais je pense que nous n'avons pas changé grand-chose. »

La réponse de Cucurella aux propos de Yamal

Au sujet de son duel avec Lamine Yamal lors du dernier Clasico, et de la déclaration de ce dernier selon laquelle il allait le dévorer, Cucurella a affirmé : « Je n'ai rien à dire. Je n'aime pas trop parler ni me vanter, je préfère garder le silence et faire mon travail. J'ai livré un bon match, et je l'affronterai certainement dans de nombreux matchs à l'avenir, je souffrirai face à lui, tandis que lui recevra les louanges. »

Mourinho : une image différente

À propos de l'impression que lui a laissée José Mourinho, Cucurella a déclaré : « L'image que je m'étais faite de lui est différente, mais de façon positive. Il est très proche des joueurs, c'est une personne formidable, et il aime beaucoup parler. Il n'a pas besoin de faire des discours d'une demi-heure, en 5 minutes il vous dit tout ce que vous avez besoin de savoir. »

Le tatouage de De la Fuente

Cucurella a évoqué le tatouage représentant Luis de la Fuente, le sélectionneur de l'Espagne, en déclarant : « Je ne regrette pas, mais je ne me ferai pas d'autres tatouages, j'ai décidé de m'éloigner de ces choses. Mourinho m'a envoyé une photo de mon torse, après s'être fait tatouer son visage. »

Au sujet des critiques dont il a fait l'objet en Allemagne, il a déclaré : « Je ne sais pas, ils m'ont tenu pour responsable, et je sais que je ne peux pas jouer en Allemagne. »

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