Cucurella : le Real est la meilleure équipe d'Europe et je choisirais ce joueur plutôt que Mbappé

Marc Cucurella, la vedette du Real Madrid, a affirmé que la Maison Blanche était actuellement la meilleure équipe d'Europe, et a par ailleurs révélé le joueur qui l'a le plus surpris au sein de l'effectif madrilène.

Cucurella a déclaré, dans un entretien accordé à l'émission « El Partidazo » sur la radio « Cope » : « Nous sommes actuellement la meilleure équipe d'Europe, après avoir enchaîné une série de très bons résultats, et l'équipe affiche désormais un visage très sérieux. Sommes-nous meilleurs que le Paris Saint-Germain ? Je ne regarde pas beaucoup ses matchs. »

Le joueur qui l'a le plus impressionné

Il a ajouté : « Le meilleur joueur du Real Madrid ? Je pourrais choisir Mbappé, Bellingham ou Courtois, mais je vais citer un joueur que j'apprécie beaucoup et qui ne reçoit pas suffisamment d'attention, à savoir Arda Güler. Il joue beaucoup et possède une grande qualité ; lorsqu'il est sur le terrain, l'équipe joue mieux et notre jeu devient plus cohérent dans la circulation du ballon. C'est le joueur qui m'a le plus surpris. »

Les percées de Vinícius

Au sujet de la comparaison entre Diomande et Vinícius Junior, et de l'aide que chacun lui apporte sur le terrain, Cucurella a déclaré : « Je ne pense pas que Diomande m'aide davantage que Vinícius, mais ce qu'il fait se voit plus clairement. Diomande effectue une seule course vers l'arrière, et on le retrouve partout. Vinícius, lui, effectue trois percées, puis il y en a une où il ne court pas, et c'est celle-là que tout le monde remarque. »

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Il a poursuivi : « Si Vini marquait 3 buts à chaque match, personne ne le critiquerait. Le plus important pour nous, c'est qu'il retrouve son meilleur niveau, car lorsqu'il est au sommet de sa forme, nous avons une équipe formidable. »

Le joueur madrilène a pris la défense de son coéquipier en affirmant : « Vinícius est un joueur qui offre des performances exceptionnelles depuis 5 ans, et il est normal qu'il traverse actuellement une période de baisse de régime. Je constate qu'il a l'envie et qu'il s'investit à l'entraînement, et c'est cela qui compte. »