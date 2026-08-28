L'agression d'un supporter du Barça à Elche n'est pas passée inaperçue dans le vestiaire de l'équipe catalane. Après le communiqué au ton très ferme publié par le club, le jeune défenseur Pau Cubarsi est sorti de son silence pour condamner ouvertement ce qu'il a qualifié d'usage excessif de la force, dans des déclarations qui vont attiser la polémique embrasée en dehors du rectangle vert.

Les champions de la Liga avaient entamé leur parcours par un déplacement difficile au stade Martínez Valero pour affronter Elche, mais la rencontre a été éclipsée par des événements survenus en dehors du terrain, après la diffusion de vidéos choquantes sur les réseaux sociaux montrant un supporter portant le drapeau indépendantiste catalan « estelada » se faire frapper par un groupe de policiers.

Un communiqué au ton ferme et un hommage annulé

Le FC Barcelone s'est empressé de publier un communiqué officiel dans lequel il a condamné les faits, qualifiant l'usage de la force de « disproportionné », et a décidé, dans un geste symbolique fort, de remplacer l'hommage qu'il avait prévu de rendre aux champions du monde espagnols par le déploiement du drapeau indépendantiste catalan, en signe de protestation contre l'incident.

Malgré l'affirmation de la sous-délégation du gouvernement selon laquelle l'altercation aurait éclaté à la suite de l'agression du jeune homme sur un agent de police, la colère est restée vive dans les coulisses du club.

Cubarsi : le plus franc

Au milieu de ce tumulte, Pau Cubarsi a été le plus franc et le plus clair. Lors de ses propos tenus à la chaîne TV3 en marge de la conférence de presse qui a suivi le match entre le Barça et l'Athletic Bilbao jeudi, le jeune défenseur a repris les mêmes critiques que celles portées par le conseil d'administration.

Cubarsi a déclaré : « C'était une décision du club, je pense qu'elle est juste au vu de ce qui s'est passé à Elche. C'est une chose qui ne doit pas se reproduire, on ne peut pas recourir à une force excessive de cette manière. »

Cubarsi n'a pas été le premier à exprimer sa solidarité avec le supporter : il avait été précédé par son coéquipier Gavi, qui a affiché son soutien à sa manière, en réagissant à une publication de l'association des supporters de Sant Antoni en utilisant uniquement des émojis, sans mots, dans un signe clair de solidarité avec les supporters du club présents à Elche.

Les déclarations de Cubarsi viennent confirmer que ce qui s'est passé en dehors du terrain a laissé une profonde empreinte au sein de l'équipe, et que le Barça a décidé de ne pas garder le silence face à ce qu'il a considéré comme un dépassement injustifiable.