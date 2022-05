Crystal Palace : Vieira en vient aux mains avec un fan d'Everton

Le manager de Crystal Palace, Patrick Vieira, n'a pas souhaité faire de commentaires aux journalistes concernant une altercation apparente avec un supporter d'Everton après une invasion du terrain à la fin de la défaite 3-2 des Eagles à Goodison Park, jeudi soir.

Vieira refuse de s'exprimer sur le sujet

Les visiteurs ont vu leur avance de deux buts s'envoler alors que les Toffees ont effectué une remontée remarquable pour assurer leur survie en Premier League à un match de la fin, ce qui a déclenché des scènes de célébration massive sur le terrain au coup de sifflet final. Mais alors que les joueurs de Frank Lampard étaient acclamés par les fans comme des héros, un supporter a été vu en train d'avoir une altercation avec Vieira, qui a apparemment donné un coup de pied. Interrogé sur le sujet, le coach français a refusé de prendre la parole.

"Je n'ai rien à dire à ce sujet", a-t-il déclaré lors de la conférence de presse d'après-match lorsqu'il a été interrogé sur les événements. Par ailleurs, interrogé sur la performance de son équipe, le Français s'est dit déçu de la façon dont elle a laissé filer une avance considérable. Nous avons perdu le contrôle : "Nous avons perdu le contrôle. Tactiquement et techniquement, nous n'avons pas pu garder le ballon ou le déplacer assez rapidement. Nous n'avons pas marqué le troisième but et ils sont revenus. Nous devons jouer avec plus de maturité", a-t-il analysé, forcément frustré, dans des propos accordés à Sky Sports.

Lampard aurait aimé l'aider

"J'ai de la peine pour Patrick. Je ne l'ai pas eu à la fin. Je lui aurais dit de venir avec nous, même s'il n'en avait peut-être pas envie. Bien sûr, il a couru 80 mètres à travers le terrain et ce n'est pas facile. C'était l'exaltation pure des fans qui sont venus sur le terrain après avoir évité la relégation. Si c'est fait de la bonne manière, laissez-les rester sur le terrain, laissez-les vivre leur moment. Tant qu'ils se comportent bien, pas de problème", a pour sa part commenté Frank Lampard, qui a regretté le traitement reçu par son homologue français.