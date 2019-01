Crystal Palace - Tottenham (2-0), les Spurs éliminés de la FA Cup

Tottenham s'est incliné face à Crystal Palace et est éliminé de la FA Cup.

Battu 2-0 sur le terrain de Crystal Palace sur des réalisations de Wickham et Townsend, Tottenham n'est plus en course pour un possible en titre dans la FA Cup.

Les Spurs avaient déjà dû composer avec une élimination en League Cup après face à Chelsea.

Troisième du classement en Premier League, l'équipe dirigée par Pochettino est encore en lice en Ligue des champions et affrontera le Borussia Dortmund en 8ème de finale.