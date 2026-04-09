Crystal Palace s'est montré bien trop fort pour la Fiorentina, tandis qu'Emegha a rencontré des difficultés face à Strasbourg

Crystal Palace a confirmé son statut de favori en Ligue Europa Conférence. Le club de Premier League s'est imposé 3-0 face à la Fiorentina lors du match aller des quarts de finale. De son côté, le FSV Mayence a également réalisé une excellente performance en s'imposant 2-0 face au RC Strasbourg.

Crystal Palace - Fiorentina : 3-0

Après un peu plus de vingt minutes de jeu, Palace a obtenu un penalty suite à une faute imprudente du défenseur de la Fiorentina, Dodo, dans la surface italienne. Jean-Philippe Mateta s’est présenté devant David de Gea et a ouvert le score en frappant dans le mauvais coin : 1-0.

Le Brésilien est intervenu trop tardivement, annulant ainsi le hors-jeu et permettant à Tyrick Mitchell de pousser le ballon au fond des filets après que Mateta eut manqué l’occasion une fraction de seconde plus tôt.

En toute fin de match, Ismaïla Sarr, servi par Daichi Kamada, a clôturé la marque et transformé le retour en simple formalité : 3-0.

FSV Mayence 05 – RC Strasbourg 2-0

Mayence a d’emblée mis la pression sur Strasbourg, où l’international néerlandais Emanuel Emegha, récemment revenu de blessure, a débuté sur le banc. C’est Kaishu Sano, le frère de la star de l’Eredivisie Kodai Sano, qui a ouvert le score d’une superbe frappe dans la lucarne (1-0).

Peu après, les Allemands ont doublé leur avance. Stefan Posch a reçu le ballon sur un corner de Paul Nebel et a eu le temps et l'espace nécessaires pour conclure avec assurance : 2-0.

Après la pause, Emegha est entré en jeu pour les Français et l’ancien Spartiate a assisté à une frappe puissante de Valentín Barco, malheureusement repoussée par la barre transversale. Sur la suite de l’action, Emegha a été servi, mais son coup de tête est passé à côté. Strasbourg doit