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Crystal Palace serait prêt à offrir trois recrues à son nouvel entraîneur Thomas Frank en janvier pour quitter la dernière place de la Premier League. Le défenseur central du Club Bruges Joel Ordonez apparaît comme le principal candidat pour remplacer Maxence Lacroix. Le club vise aussi un milieu défensif et un attaquant cet hiver.

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Crystal Palace prépare un remaniement de son effectif cet hiver

The Sun rapporte que la direction de Crystal Palace est prête à donner à Frank les moyens de renforcer l'équipe dans sa lutte pour le maintien, après son arrivée à Selhurst Park en remplacement de Pierre Sage . Après avoir vu Andoni Iraola lui échapper au profit de Liverpool, Palace s'est tourné vers Sage au terme d'un été en dents de scie. Aucune de ses recrues récentes n'a eu d'impact notable. Après avoir vendu Lacroix à Chelsea sans lui trouver de remplaçant à la hauteur, le club a désormais fait d'un défenseur central rapide sa priorité.

Frank dévoile ses priorités de recrutement

Lors de sa première conférence de presse dans le sud de Londres, l'entraîneur de 53 ans a confirmé avoir déjà défini les priorités de son effectif lors de discussions avec la direction. Revenant sur son entretien d'embauche, le Danois a expliqué : « Ce sont les trois secteurs dans lesquels je pense que nous pouvons nous améliorer si nous devons recruter des joueurs. »

Tout en confirmant ces échanges, Frank a refusé de préciser publiquement les postes qu'il souhaite renforcer. Il a plutôt insisté sur sa priorité immédiate : tirer davantage de son groupe actuel. « Je travaille toujours avec les joueurs dont je dispose », a-t-il ajouté.

La piste Ordonez et l'incertitude autour de Mateta

Le journal ajoute que Palace envisage de relancer la piste Ordonez après l'échec d'un transfert cet été en raison d'inquiétudes liées à une blessure. Le club cherche aussi à se renforcer au milieu et en attaque. Plus haut sur le terrain, l'incertitude est accentuée par la fin du contrat de Jean-Philippe Mateta à l'issue de la saison : l'attaquant pourra discuter d'un transfert libre avec des clubs étrangers dès janvier.

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Mateta, dont le transfert à l'AC Milan a échoué en raison d'une blessure l'hiver dernier, reste essentiel aux ambitions immédiates du club. Le Français a marqué sur penalty jeudi soir, avant que Dwight McNeil n'inscrive le but de la victoire lors d'un succès 2-1 de Crystal Palace contre la Real Sociedad en Ligue Europa, après avoir été mené. Frank a ainsi décroché sa première victoire à la tête de l'équipe.

Un calendrier des fêtes décisif attend Frank

Porté par ce succès européen, Frank aura une belle occasion de signer sa première victoire en championnat dimanche, lors de la venue du promu Hull City à Selhurst Park. Palace enchaînera rapidement avec un rendez-vous difficile mercredi contre son rival londonien Chelsea, où il retrouvera son ancien défenseur Lacroix. La gestion d'un calendrier chargé pendant les fêtes, avant l'ouverture du mercato de janvier, montrera jusqu'où Frank peut faire progresser son effectif actuel.