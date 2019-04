Crystal Palace-Manchester City 1-3, Sterling et City repassent en tête

34e journée de

- : 1-3

Buts : Milivojevic (81e); Sterling (15e, 63e), Gabriel Jesus (90e)

Alors qu'on les croyait en perte de vitesse depuis quelques matches, avec notamment un faux-pas contre en Ligue des Champions, les Citizens ont rempli leur mission lors d'un déplacement sur la pelouse de Crystal Palace. Emmenés par un très bon Raheem Sterling et un Kevin De Bruyne efficace après son retour de blessure, ils se sont imposés sans trop de peine 3-1. Ce succès leur permet de reprendre provisoirement le fauteuil de leader de la PL.

L'article continue ci-dessous

City a ouvert le score à la 15e minute lorsque Sterling, d'un tir croisé, a mis à mal Guaita. Les Eastlands ont cru avoir scellé les débats après la reprise quand l'international anglais a frappé une nouvelle fois, avec un tir sans contrôle sur un centre à ras de terre de Leroy Sané.

5 - Manchester City have won five away Premier League games against London sides this season, their highest ever number of victories in the capital within a single top-flight campaign. Conquer. #CRYMCI pic.twitter.com/jALXVyU2PV