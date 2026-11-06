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Crystal Palace-Liverpool : Liverpool, meurtri, affronte le chaudron de Selhurst Park de nouveau bouillant en Premier League

Crystal Palace vs Liverpool
Premier League
Crystal Palace
Liverpool

Ébranlé par deux défaites consécutives face à Arsenal et à Fenerbahçe, qui ont révélé des failles défensives inhabituelles, Liverpool se rend à Selhurst Park dimanche, déterminé à se relancer dans la course au titre en championnat face à un Crystal Palace galvanisé par sa victoire européenne de jeudi contre Hoffenheim.

Crystal Palace contre Liverpool : détails du match

crest
Premier League - Journée 10
Selhurst Park

Remise en question défensive face au piège de Selhurst Park

Fenerbahce SK v Liverpool FC - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD4Getty Images

Dimanche après-midi, dans le sud de Londres, Andoni Iraola et Pierre Sage devront relever un défi tactique crucial pour redresser leurs parcours respectifs en championnat. Pour Liverpool, la semaine écoulée a été un brutal retour à la réalité : après une courte défaite 1–0 contre Arsenal à Anfield dans un choc au sommet très disputé, le club s’est incliné mercredi soir à Istanbul, malgré deux avantages au score, face à Fenerbahçe en Ligue des champions (3–2). C’était le troisième match européen consécutif au cours duquel Liverpool encaissait trois buts, ce qui met immédiatement la pression sur Iraola pour mieux protéger sa défense lors des transitions dans son système de jeu à haute intensité. 

Crystal Palace FC Training Session And Press Conference - UEFA Europa League 2026/27 League Phase MD4Getty Images

Le Crystal Palace de Pierre Sage attend de mettre cette fébrilité à l’épreuve. Alors que le club traverse une période difficile en championnat, aggravée par le début de la suspension de trois matches de Jean-Philippe Mateta après son carton rouge reçu à la 13e minute contre Tottenham, Palace a repris confiance jeudi soir en arrachant une victoire 1–0 contre le TSG Hoffenheim en Ligue Europa à Selhurst Park.

À lire aussi : « Ce n’est pas tenable ! » : Virgil van Dijk adresse un sérieux avertissement à Liverpool après un nouveau cauchemar défensif contre Fenerbahce

Infos sur les équipes et effectifs

Crystal Palace vs Liverpool Équipes probables

3-4-2-1
Crystal Palace crest
Crystal Palace
CRY
Formation
Liverpool crest
Liverpool
LIV
4-2-3-1
D. HendersonD. HendersonC. RichardsC. RichardsA. DisasiA. DisasiJ. CanvotJ. CanvotT. MitchellT. MitchellD. KamadaD. KamadaA. WhartonA. WhartonY. PinoY. PinoO. MinguezaO. MinguezaD. McNeilD. McNeilE. GuessandE. GuessandA. BeckerA. BeckerV. van DijkV. van DijkJ. JacquetJ. JacquetR. AraujoR. AraujoM. KerkezM. KerkezA. Mac AllisterA. Mac AllisterC. GakpoC. GakpoB. BarcolaB. BarcolaT. NyoniT. NyoniF. WirtzF. WirtzA. IsakA. Isak
Liverpool crest
Liverpool
LIV
3-4-2-1
Crystal Palace

Onze de départ

Liverpool

Entraineur

  • P. Sage
  • A. Iraola

Forme actuelle

CRY

CRY - Forme

BJK
N2-2
NEW
D0-2
FUL
V0-1
TOT
D2-0
TSG
N1-1
But marqué (encaissé)
4/7
Matchs avec plus de 2,5 buts
1/5
Les deux équipes ont marqué
2/5
LIV

LIV - Forme

VIL
V4-3
BHA
V2-0
CHE
V1-1
ARS
D0-1
FB
D3-2
But marqué (encaissé)
9/8
Matchs avec plus de 2,5 buts
2/5
Les deux équipes ont marqué
3/5

Historique des confrontations

Face à face

Crystal PalaceNulLiverpool
3
1
1
Premier League
Liverpool badge
Liverpool
LIV
3
Crystal Palace badge
Crystal Palace
CRY
1
FDM
Carabao Cup
Liverpool badge
Liverpool
LIV
0
Crystal Palace badge
Crystal Palace
CRY
3
FDM
Premier League
Crystal Palace badge
Crystal Palace
CRY
2
Liverpool badge
Liverpool
LIV
1
FDM
Community Shield
Crystal Palace badge
Crystal Palace
CRY
2
Liverpool badge
Liverpool
LIV
2
FDM
Premier League
Liverpool badge
Liverpool
LIV
1
Crystal Palace badge
Crystal Palace
CRY
1
FDM
9Buts marqués7
Matchs au-delà des 2.5 buts4/5
Les deux équipes ont marqué4/5

Classement

#PVNDBPA+/-PtsForme
1
ArsenalArsenalARS
9801145+924
V
V
V
V
D
2
Manchester CityManchester CityMCI
97022010+1021
D
D
V
V
V
3
BrightonBrightonBHA
9612247+1719
V
D
V
V
V
4
ChelseaChelseaCHE
95131915+416
V
D
V
V
D
5
LiverpoolLiverpoolLIV
9432119+215
D
V
V
D
V
6
BrentfordBrentfordBRE
9351169+714
V
N
D
N
V
7
EvertonEvertonEVE
934299013
V
D
D
N
V
8
BournemouthBournemouthBOU
93331413+112
V
V
V
D
D
9
TottenhamTottenhamTOT
93331010012
V
V
V
N
D
10
Aston VillaAston VillaAVL
93331013-312
N
V
V
N
V
11
HullHullHUL
92521110+111
N
N
D
N
D
12
LeedsLeedsLEE
925298+111
D
N
N
D
N
13
NewcastleNewcastleNEW
93241215-311
D
V
D
D
V
14
IpswichIpswichIPS
93241418-411
N
N
D
V
D
15
FulhamFulhamFUL
9234911-29
N
V
V
D
N
16
CoventryCoventryCOV
9306916-79
V
D
D
V
V
17
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
91441015-57
D
D
N
N
N
18
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
9216921-127
D
D
D
V
N
19
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
9135612-66
D
N
D
D
D
20
SunderlandSunderlandSUN
9126717-105
D
N
D
D
D
Ligue des Champions
Coupe de l'UEFA
Relégation

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