Crystal Palace contre Liverpool : détails du match

Premier League - Journée 10 8 nov. 2026 - 09:00 Selhurst Park

Remise en question défensive face au piège de Selhurst Park

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Dimanche après-midi, dans le sud de Londres, Andoni Iraola et Pierre Sage devront relever un défi tactique crucial pour redresser leurs parcours respectifs en championnat. Pour Liverpool, la semaine écoulée a été un brutal retour à la réalité : après une courte défaite 1–0 contre Arsenal à Anfield dans un choc au sommet très disputé, le club s’est incliné mercredi soir à Istanbul, malgré deux avantages au score, face à Fenerbahçe en Ligue des champions (3–2). C’était le troisième match européen consécutif au cours duquel Liverpool encaissait trois buts, ce qui met immédiatement la pression sur Iraola pour mieux protéger sa défense lors des transitions dans son système de jeu à haute intensité.

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Le Crystal Palace de Pierre Sage attend de mettre cette fébrilité à l’épreuve. Alors que le club traverse une période difficile en championnat, aggravée par le début de la suspension de trois matches de Jean-Philippe Mateta après son carton rouge reçu à la 13e minute contre Tottenham, Palace a repris confiance jeudi soir en arrachant une victoire 1–0 contre le TSG Hoffenheim en Ligue Europa à Selhurst Park.

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