Comment regarder Crystal Palace - Liverpool avec un VPN

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Avant-match

Premier League - Journée 10 8 nov. 2026 - 09:00 Selhurst Park

Crystal Palace reçoit Liverpool à Selhurst Park lors de la 10e journée de Premier League. L’équipe d’Andoni Iraola cherchera à prolonger son invincibilité à l’extérieur en championnat cette saison.

Crystal Palace traverse une période difficile sur la scène nationale, après avoir perdu ses deux derniers matches de Premier League sans marquer. L’équipe de Pierre Sage s’est montrée plus compétitive en Ligue Europa, où elle a enchaîné deux matches nuls, mais ses résultats en championnat restent la priorité.

Liverpool aborde le week-end après une défaite 3-2 contre Fenerbahce en Ligue des champions en milieu de semaine, sa deuxième défaite consécutive toutes compétitions confondues après un revers 1-0 face à Arsenal en Premier League. Liverpool a toutefois pris 10 de ses 15 points en championnat à l’extérieur cette saison, preuve de la qualité de l’équipe bâtie par Iraola loin d’Anfield.

Alexander Isak représente la principale menace offensive de Liverpool dans le sud de Londres. L’international suédois a inscrit son septième but de la saison contre Fenerbahce et a marqué lors de deux de ses trois dernières apparitions en Premier League face à Palace. Selhurst Park reste néanmoins le stade de Premier League où il a disputé le plus de matches sans marquer.

Bradley Barcola, recruté pour 123 millions de livres sterling en provenance du PSG, apporte une autre dimension à l’attaque de Liverpool. L’ailier français a reconnu ne pas encore avoir atteint son meilleur niveau en Angleterre, ses trois buts pour le club ayant tous été inscrits lors d’un seul match européen. Iraola a essayé Barcola dans un rôle axial comme alternative à Isak et Cody Gakpo, offrant à Liverpool davantage de possibilités tactiques.

Jeremie Frimpong sera absent pour Liverpool après avoir subi une blessure musculaire contre Brentford le mois dernier. Ce contretemps lui a également coûté sa place dans le groupe des Pays-Bas pour la fenêtre internationale de novembre. Son absence réduit les options de Liverpool au poste de latéral droit avant cette rencontre.

Pour savoir comment regarder Crystal Palace - Liverpool en direct, retrouvez tous les détails ci-dessous.

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