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Crystal Palace s’est officiellement séparé de son entraîneur Pierre Sage après un début de saison désastreux en Premier League, qui laisse le club du sud de Londres à la dernière place du classement. La direction du club a réagi rapidement à une série de mauvais résultats en ciblant aussitôt un successeur de renom pour mener l’opération maintien.

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Sage limogé alors que Palace touche le fond

Crystal Palace a décidé d’agir après une série de mauvais résultats qui s’est achevée dimanche par une défaite 3-1 à domicile contre Liverpool. Le penalty inscrit par Eddie Nketiah dans le temps additionnel n’a servi qu’à réduire le score et a finalement été la goutte de trop pour le président Steve Parish.

Palace occupe actuellement la dernière place de Premier League, avec seulement deux victoires en championnat depuis le début de la saison. Le club du sud de Londres avance désormais dans ses négociations avec Thomas Frank, comme le rapporte le Standard. L’ancien entraîneur de Tottenham et de Brentford est pressenti pour prendre les rênes de l’équipe.

Palace confirme le départ de l’encadrement technique

Dans un communiqué confirmant le changement d’entraîneur, le club a annoncé que l’encadrement technique avait lui aussi été entièrement remanié.

« Crystal Palace Football Club confirme que Pierre Sage a quitté son poste d’entraîneur », indique le communiqué officiel. « Trois membres de l’encadrement technique de Pierre, Jamal Alioui, Damien Della Santa et Sandy Guichard, ont également quitté le club. Le club tient à remercier Pierre et son équipe pour leur travail durant leur passage dans le sud de Londres et leur souhaite le meilleur pour la suite. »

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Le club ajoute : « Une communication sur le processus de nomination d’un nouvel entraîneur sera faite en temps voulu. »

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Un héritage difficile à assumer et une série de mauvais résultats

Arrivé de Lens durant l’été, Sage devait relever l’immense défi de succéder à Oliver Glasner. Son prédécesseur avait marqué l’histoire de Palace en remportant la Coupe d’Angleterre, le Community Shield et la Ligue Conférence en deux ans avec un club qui n’avait encore jamais gagné de trophée majeur.

La tâche s’est révélée trop difficile pour le Français. Palace a subi quatre défaites consécutives en championnat, dont un lourd revers 5-0 face à Brighton, en grande forme, et une défaite 2-0 contre Tottenham lors de laquelle Jean-Philippe Mateta a reçu un carton rouge en première période. Son unique victoire lors de ses huit derniers matches, toutes compétitions confondues, a été obtenue contre Fulham, également en difficulté, en Carabao Cup.

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Le départ de Sage intervient au terme d’une journée mouvementée dans l’élite anglaise. Il a été limogé moins d’une heure après le renvoi de Michael Carrick par Manchester United, ce qui fait d’eux les deux premiers entraîneurs limogés en Premier League cette saison.

Frank se prépare à un possible retour

S’il est nommé, Frank devra relever un défi de taille pour éloigner Palace, en difficulté, de la dernière place. L’entraîneur cherche à retrouver un poste pour la première fois depuis la fin, en février, de son passage désastreux de huit mois à Tottenham, marqué par une série de seulement deux victoires en 17 matches.

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La priorité immédiate du futur entraîneur sera d’enrayer cette chute catastrophique et de redonner confiance à un effectif qui ne parvient pas à retrouver le niveau qui lui avait permis de remporter des trophées.