Crystal Palace - Hoffenheim : tout ce qu’il faut savoir avant le match de Ligue Europa

Crystal Palace - Hoffenheim : avant-match de Ligue Europa
Crystal Palace reçoit Hoffenheim à Selhurst Park en Ligue Europa. L’équipe de Pierre Sage espère se changer les idées après une mauvaise série de résultats en Premier League. Le coup d’envoi sera donné le jeudi 5 novembre à 13 h 45 EST et 17 h 45 GMT.
Crystal Palace peine à décoller en Premier League
Palace traverse une mauvaise passe en championnat. Le club a perdu trois matches de Premier League d’affilée et se retrouve dans la zone de relégation, uniquement à la différence de buts, avec sept points en neuf matches. L’équipe de Pierre Sage affiche deux visages et parvient parfois à livrer des prestations convaincantes en coupe. Elle s’est imposée sur le terrain de Fulham en EFL Cup et a obtenu un méritoire match nul 2-2 à Besiktas dans cette compétition, mais elle s’est aussi inclinée 3-2 à Lyon. Sage espère que la victoire 4-0 à domicile contre Lech Poznan lors de la première journée servira de modèle pour les prochains matches de Ligue Europa à Selhurst Park, contre Hoffenheim et la Real Sociedad.
Hoffenheim manque également de régularité
L’équipe de Christian Ilzer connaît des difficultés similaires à celles de Palace. Elle reste sur deux défaites consécutives en Bundesliga, mais a décroché une victoire 3-0 contre Lyon lors de son dernier match de Ligue Europa, obtenant ainsi ses premiers points de la campagne après des défaites face à Besiktas et à OFI Crete. Le vétéran croate Andrej Kramaric a brillé contre Lyon, avec un but et deux passes décisives.
Statistiques clés et nouvelles des blessés
- Dix des 13 matches de Hoffenheim cette saison ont donné lieu à plus de 2,5 buts.
- Yeremy Pino a marqué lors des trois matches de Ligue Europa de Palace cette saison.
- Hoffenheim n’a fait aucun match nul en Bundesliga ou en Ligue Europa cette saison.
Actualité et effectifs des deux équipes
Crystal Palace vs Hoffenheim Équipes probables
Entraineur
- P. Sage