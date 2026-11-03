Crystal Palace - Hoffenheim : tout ce qu’il faut savoir avant le match de Ligue Europa

Crystal Palace - Hoffenheim : avant-match de Ligue Europa

Ligue Europa - Journée 4 5 nov. 2026 - 12:45 Selhurst Park

Crystal Palace reçoit Hoffenheim à Selhurst Park en Ligue Europa. L’équipe de Pierre Sage espère se changer les idées après une mauvaise série de résultats en Premier League. Le coup d’envoi sera donné le jeudi 5 novembre à 13 h 45 EST et 17 h 45 GMT.

Crystal Palace peine à décoller en Premier League

Palace traverse une mauvaise passe en championnat. Le club a perdu trois matches de Premier League d’affilée et se retrouve dans la zone de relégation, uniquement à la différence de buts, avec sept points en neuf matches. L’équipe de Pierre Sage affiche deux visages et parvient parfois à livrer des prestations convaincantes en coupe. Elle s’est imposée sur le terrain de Fulham en EFL Cup et a obtenu un méritoire match nul 2-2 à Besiktas dans cette compétition, mais elle s’est aussi inclinée 3-2 à Lyon. Sage espère que la victoire 4-0 à domicile contre Lech Poznan lors de la première journée servira de modèle pour les prochains matches de Ligue Europa à Selhurst Park, contre Hoffenheim et la Real Sociedad.

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Hoffenheim manque également de régularité

L’équipe de Christian Ilzer connaît des difficultés similaires à celles de Palace. Elle reste sur deux défaites consécutives en Bundesliga, mais a décroché une victoire 3-0 contre Lyon lors de son dernier match de Ligue Europa, obtenant ainsi ses premiers points de la campagne après des défaites face à Besiktas et à OFI Crete. Le vétéran croate Andrej Kramaric a brillé contre Lyon, avec un but et deux passes décisives.

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Statistiques clés et nouvelles des blessés

Dix des 13 matches de Hoffenheim cette saison ont donné lieu à plus de 2,5 buts.

Yeremy Pino a marqué lors des trois matches de Ligue Europa de Palace cette saison.

Hoffenheim n’a fait aucun match nul en Bundesliga ou en Ligue Europa cette saison.

Actualité et effectifs des deux équipes