Crystal Palace - Fiorentina : Le tableau tactique - Oliver Glasner donne une leçon de maître à Pipa Vanoli tandis que les Eagles, impitoyables, s'envolent vers les sommets

Pour ce match de Ligue Europa Conférence, Oliver Glasner alignait un Crystal Palace explosif, porté sur le jeu vertical, face à une Fiorentina plus traditionnelle et axée sur la possession, sous les ordres de Pipa Vanoli. Le technicien autrichien entendait exploiter l’ambiance de Selhurst Park en installant un bloc défensif haut et agressif, afin de provoquer des pertes de balle dans le tiers central et de lancer des contre-attaques éclair. L’objectif : perturber la construction violette et isoler Jean-Philippe Mateta face à une arrière-garde souvent en difficulté contre les avant-postes puissants et directs.

À l’inverse, Vanoli misait sur un duel technique, utilisant une circulation horizontale afin de manipuler les arrière latéraux de Palace et de créer des surnombres sur les ailes. En déployant un 4-3-3, l'entraîneur italien espérait prendre le dessus sur le pivot du milieu de terrain de Palace et maintenir la pression grâce à de longues phases de possession. Cependant, comme le suggèrent les données, la possession de la Fiorentina (51 %) s'est avérée largement stérile, manquant des déclencheurs décisifs nécessaires pour déstabiliser une unité défensive à trois joueurs très disciplinée qui est restée compacte tout au long du match.

Le dispositif tactique de Palace

Glasner a aligné un 3-4-2-1 solide, capable de se transformer en 5-4-1 à l’heure de défendre. Le principal déclencheur du pressing était la passe vers le milieu défensif de la Fiorentina, Nicolo Fagioli ; dès que le ballon pénétrait dans le couloir central, Ismaila Sarr et Daichi Kamada quittaient leurs positions en demi-espace pour fermer les lignes de passe. La Fiorentina était ainsi contrainte à des passes latérales stériles ou à des ballons longs vers la défense de Palace, qui a dominé les duels aériens en remportant 62,5 % des têtes.

Lors de la phase de construction, Crystal Palace a utilisé Adam Wharton comme « métronome » : le milieu descendait régulièrement entre les deux centraux afin de créer une supériorité numérique de 4 contre 3 face à la première ligne de la Fiorentina. Daniel Muñoz et Tyrick Mitchell ont ainsi pu monter haut et étouffer les arrière latéraux adverses. Le deuxième but en est l’illustration parfaite : Mateta a retenu le ballon, attirant les défenseurs centraux, ce qui a permis à Mitchell de s’infiltrer dans la surface depuis l’aile. L’efficacité de Palace était remarquable ; malgré un nombre de passes globalement inférieur (240 contre 220), leur xG par tir était nettement plus élevé, reflétant une stratégie axée sur la création d’occasions de grande valeur plutôt que sur le volume. Derrière, le trio Lacroix-Canvot-Richards a maintenu une ligne haute, resserrant le jeu et éliminant tout espace entre les lignes pour la Fiorentina.

Le dispositif tactique de la Fiorentina

Le 4-3-3 de Vanoli visait à exploiter les espaces derrière les arrière latéraux de Palace, Dodo et Robin Gosens étant encouragés à déborder pour créer des situations de 3 contre 2 sur les ailes avec l’appui des milieux intérieurs Fabbian et Ndour. Néanmoins, la construction du jeu florentin a trop souvent manqué de verticalité. Avec 220 passes au compteur mais seulement 0,51 xG, la formation toscane a peiné à faire transiter le ballon vers la « zone 14 ». Son pressing, censé étouffer l’adversaire haut sur le terrain, s’est révélé trop décousu : les passes directes de Palace vers Mateta ont systématiquement contourné la première ligne et rendu la pression italienne inefficace.

La défense, menée par Pongracic et Ranieri, a souffert face à la vitesse des transitions de Crystal Palace. En projetant ses arrières latéraux très haut, la Fiorentina a exposé ses centraux dans des duels face à Sarr et Mateta. Cette faille tactique a entraîné le penalty concédé dès le début du match et une pression constante en première période. L’absence d’un véritable « numéro six » capable de couvrir les transitions défensives a par ailleurs permis à Palace, dès qu’il récupérait le ballon, de contourner aisément le milieu de terrain florentin. Résultat : les joueurs se retrouvaient souvent coincés dans une sorte de « no man’s land », partagés entre l’impératif de maintenir une ligne haute et la crainte légitime de la vitesse du trio offensif londonien, offrant ainsi un bloc défensif dépourvu de profondeur et de compacité.

Sur l’échiquier tactique,

Le match s’est joué sur le décalage entre la verticalité de Palace et la circulation lente et horizontale de la Fiorentina. Glasner a en effet « appâté » la Fiorentina pour qu’elle prenne possession du ballon dans sa propre moitié de terrain. En laissant le ballon aux visiteurs, Palace a créé les espaces mêmes qu’il souhaitait exploiter en contre-attaque. La bataille décisive s’est jouée dans les demi-espaces : le placement de Kamada et Sarr, entre le milieu et la défense violette, a créé une confusion permanente. Fagioli n’a pu les suivre tous deux, et les centraux, craignant de laisser Mateta libre, ont hésité à sortir de leur ligne.

En privilégiant la densité axiale à la possession, Glasner a immédiatement orienté la balance tactique. Les 15 fautes commises par Palace s’inscrivaient dans une stratégie calculée : empêcher la Fiorentina de trouver son rythme par des « fautes tactiques » dans le tiers central. Vanoli n’a pas su répondre à cette perturbation. Les statistiques confirment l’écart : Palace a tenté 16 tirs, dont 5 cadrés, contre 7 tirs seulement pour la Fiorentina. L’inefficacité toscane n’était pas seulement physique ; elle traduit un défaut d’adaptation conceptuel face à un adversaire qui prospère dans le chaos plutôt que dans l’ordre. Le dispositif de Glasner a ainsi fait en sorte que, même quand la Fiorentina détenait le ballon, elle n’en maîtrisait jamais vraiment le contrôle.

Ajustements en cours de match

Conscient du manque de mordant, Vanoli a tenté un double remplacement à la 78e minute en faisant entrer Fazzini et Balbo, passant à un 4-2-4 plus audacieux afin d’ajouter un homme devant et de percer le rideau défensif à trois de Palace. En retirant un milieu, il a cédé davantage de contrôle au centre du terrain, offrant à Palace des transitions encore plus libres. Ce choix a directement conduit au troisième but tardif de Sarr, Kamada profitant d’un espace considérable laissé par l’absence du troisième milieu pour servir la passe décisive.

Les ajustements de Glasner visaient avant tout à préserver le score, sans pour autant perdre en efficacité. À la 66^e minute, l’entrée de Yeremy Pino en lieu et place de Guessand a redonné du punch au pressing haut. Puis, le remplacement de Mateta par Jefferson Lerma à la 84^e a permis à Palace de passer à un 5-3-2 plus solide, verrouillant le milieu de terrain et « tuant » ainsi le match. Ces choix ont rendu Palace de plus en plus imperméable, alors que la Fiorentina jetait de plus en plus de joueurs vers l’avant. Des remplacements qui traduisent la maîtrise totale du rythme du match par l’entraîneur, qui a répondu au désespoir adverse par des renforts défensifs calculés, préservant ainsi l’intégrité de son plan tactique initial.

Conclusion

Au final, c’est le déséquilibre en matière d’efficacité en transition qui a scellé l’issue du match. Crystal Palace s’est montré clinique, convertissant un xG élevé en trois buts en exploitant l’espace derrière les arrières latéraux de la Fiorentina, très avancés. La magistrale mise en œuvre du 3-4-2-1 de Glasner a privilégié le jeu direct et les déclencheurs de haute pression, tandis que le 4-3-3 de Vanoli manquait de flexibilité tactique pour faire face à une équipe qui refusait de se laisser entraîner dans un match au rythme lent. Les chiffres confirment cette tendance : 3,45 xG contre 0,51 xG rappellent qu’une équipe a certes eu la possession, mais que l’autre a eu le plan. La verticalité et la supériorité physique de Palace ont fait la différence.