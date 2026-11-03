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Crystal Palace a fait appel du carton rouge direct reçu par Jean-Philippe Mateta lors de sa défaite 2-0 samedi sur le terrain de Tottenham. L’international français risque trois matches de suspension pour son intervention semelle en avant sur Micky van de Ven. Son absence serait un nouveau coup dur pour Pierre Sage, l’entraîneur de Crystal Palace déjà sous pression, alors que Liverpool se rendra à Selhurst Park dimanche.

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Crystal Palace assure que l’intervention de Mateta était accidentelle

Crystal Palace a fait appel contre le carton rouge infligé à Mateta, expulsé à la 13e minute au Tottenham Hotspur Stadium. L’attaquant a touché Van de Ven avec ses crampons alors que les deux joueurs se disputaient un ballon libre. L’arbitre Michael Oliver lui a d’abord adressé un carton jaune.

Oliver l’a transformé en carton rouge après avoir été invité à consulter l’écran par l’arbitre vidéo Jarred Gillett. Crystal Palace estime que l’intervention était accidentelle, faisant valoir que le Français avait les yeux sur le ballon et n’avait pas vu arriver Van de Ven.

Pour l’arbitre vidéo, l’intervention réunit tous les critères d’une faute grossière

Gillett n’a guère laissé de place au doute lorsqu’il a conseillé Oliver sur cette action. Il a déclaré : « Le point de contact se situe au niveau du tendon d’Achille, loin du ballon. Il arrive en sprintant, à pleine vitesse et avec intensité, et ses crampons touchent le tendon d’Achille de plein fouet. Je pense que cela réunit tous les critères d’une faute grossière. »

Oliver a ensuite expliqué sa décision au public par la sonorisation du stade : « Après vérification, le numéro 14 de Crystal Palace touche directement et avec force le tendon d’Achille de son adversaire avec ses crampons. La décision finale est un carton rouge. » Lundi, Dermot Gallagher, Tim Sherwood et Jay Boothroyd, membres du panel de l’émission Ref Watch de Sky Sports, ont unanimement estimé que la décision était juste.

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Une suspension de Mateta laisserait Sage à court d’attaquants

Réduit à dix, Crystal Palace n’a pas réussi à contenir Tottenham. Des buts d’Archie Gray et de Jan Paul van Hecke, inscrits chacun lors d’une mi-temps, ont scellé une victoire confortable. Cette défaite a laissé Crystal Palace dans la zone de relégation, avec une seule victoire lors de ses six derniers matches de Premier League.

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La perte de Mateta serait un nouveau coup dur pour Sage, qui lutte pour conserver son poste et venait tout juste de retrouver l’attaquant après une blessure aux ischio-jambiers. Jorgen Strand Larsen étant indisponible en raison d’un problème à la cheville, Eddie Nketiah serait le seul attaquant disponible de Crystal Palace.

Quelle suite pour Mateta et Crystal Palace ?

Si la suspension est confirmée, Mateta manquera la réception de Liverpool dimanche, avant la trêve internationale, ainsi que les rencontres cruciales contre Coventry et Hull, récemment promus.

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Il resterait disponible pour les réceptions d’Hoffenheim et de la Real Sociedad en Ligue Europa.